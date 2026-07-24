Patrik Lê Giang (7 điểm): Đây là trận đấu mà Lê Giang không phải hoạt động quá nhiều. Thủ thành thuộc biên chế CLB CA TPHCM cũng đã chơi tròn vai trong chiến thắng đậm của đội nhà.

Tiến Anh (6,5 điểm): Một trận đấu không tốt của cầu thủ chạy cánh phải tuyển Việt Nam khi ít đưa ra được những pha tạt bóng nguy hiểm quen thuộc. Không những vậy, nhiều lần hậu vệ này bị khoét vào khi Timor Leste có bóng tấn công

Xuân Mạnh (7 điểm): Cầu thủ người xứ Nghệ cũng có trận đấu tròn vai trong vai trò trung vệ lệch phải của tuyển Việt Nam.

Thành Chung (7,5 điểm): Trước khi rời sân, Thành Chung thi đấu tốt và góp công vào việc giữ sạch mành lưới của đội nhà.

Xuân Son, Hoàng Hên xuất sắc

Văn Hậu (6,5 điểm): Đánh giá công bằng đây là trận đấu Văn Hậu chơi không tốt khi liên tục để xổng các cầu thủ Timor Leste. Rất may, Timor Leste không tận dụng thành công.

Văn Vĩ (7 điểm): Thi đấu năng nổ bên cánh trái và cũng góp dấu giày trong pha lập công của Xuân Son.

Quang Hải (7 điểm): Trong một thế trận tấn công, đội trưởng tuyển Việt Nam không đóng góp được quá nhiều ngoại trừ pha bóng khiến đối thủ phản lưới hay tình huống dứt điểm buộc thủ môn Timor Leste bay người cản phá cuối trận.

Hoàng Đức (9 điểm): Một trận đấu xuất sắc của Hoàng Đức, đội phó tuyển Việt Nam là chìa khoá để mở ra mọi đợt tấn công cho đội nhà với những đường chuyền thông minh.

Hoàng Hên (9 điểm): Ghi 2 bàn sau các tình huống chớp thời cơ rất nhanh, ngoài ra Hoàng Hên cũng đóng vai trò tiếp ứng cực tốt cho các đồng đội mỗi khi tấn công.

Xuân Son (7,5 điểm): Cũng ghi bàn, nhưng đây là trận đấu mà Xuân Son bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra.

Đình Bắc (9,5 điểm): Tốc độ và sự hiệu quả của Đình Bắc là không phải bàn cãi để trở thành cầu thủ xuất sắc trận đấu với điểm số gần như hoàn hảo.

Trong khi Đình Bắc có trận đấu rực sáng

Cú hattrick đầu tiên trong sự nghiệp ở ASEAN Cup là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ người xứ Nghệ.

Tuấn Tài (7 điểm): Vào sân ở phút 63, cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bên hành lang cánh trái.

Việt Anh (7 điểm): Trung vệ đang thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội cũng chơi ổn khi vào thay Thành Chung ở nửa đầu hiệp 2.

Văn Đô (6,5 điểm): Vào sân ở phút 63, Văn Đô chơi tạm tròn vai

Hai Long (6,5 điểm): Tương tự như Văn Đô, Hai Long cũng chỉ có 30 phút trên sân để không thể hiện được quá nhiều.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn