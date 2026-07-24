Tiếp tục thử

Sau 4 trận đấu giao hữu trước thềm ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik chắc chắn đã có cho mình đội hình hoàn hảo nhất để hướng đến việc hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Tuy nhiên, trước một Timor Leste dù được coi ẩn số với hơn 1 đội hình đang chơi bóng ở nước ngoài (nhưng ở hạng đấu thấp), có lẽ vẫn chưa đủ khiến tuyển Việt Nam gặp khó, nhất là khi có sự bổ sung của 3 cầu thủ Việt kiều hoặc nhập tịch mới gồm Patrik Lê Giang, Hoàng Hên và Tài Lộc.

Hoàng Hên khả năng vẫn lĩnh xướng hàng công trong trận ra quân của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Chính vì lẽ đó, thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên thử nghiệm các phương án nhân sự, cũng như chiến thuật ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 lúc 20h30 tối nay tại sân Chonburi (Thái Lan).

Và khả năng rất cao những ưu tiên thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik sẽ rơi vào cả 3 tuyến trên sân, thay vì lựa chọn 1-2 vị trí nơi hàng tiền vệ hay phòng ngự.

Lựa chọn đó bởi đơn giản ở trận đấu gặp Myanmar dù thắng đậm nhưng lối chơi, sự hiệu quả… của tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt mức hài lòng cao nhất đối với giới chuyên môn và HLV Kim Sang Sik.

Ai sẽ có cơ hội?

Như đã nói, gặp đối thủ yếu nhất bảng là cơ hội cuối cùng để HLV Kim Sang Sik sàng lọc lại đội hình một lần nữa trước khi hướng đến những trận đấu khó khăn hơn.

Bởi vậy khả năng cao ra sân bắt chính trong trận đấu này sẽ không là Patrik Lê Giang, hai cánh trong sơ đồ 4 tiền vệ cũng sẽ được thay thế. Và quan trọng hơn vị trí của Tài Lộc cũng thay đổi bởi chân sút nhập tịch này đang bị đau nhẹ.

Trong khi đó Tài Lộc lỡ cơ hội ra sân trong trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Ngoài Tài Lộc, Văn Lâm, khả năng Xuân Son cũng sẽ không có tên trong đội hình xuất phát với lý do tương tựm nên hàng công nhiều khả năng sẽ 'mới toanh' so với trận gặp Myanmar.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng đang muốn thử nghiệm bộ đôi tiền vệ trung tâm mới là sự kết hợp giữa Hoàng Đức và Thành Long để Quang Hải cũng vì thế chưa chắc có tên trong đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Quang Kiệt, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Thành Long, Đình Bắc, Hoàng Hên, Gia Hưng