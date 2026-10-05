Tuyển Việt Nam cần thắng Malaysia để giữ điểm số FIFA và vị thế nhà vô địch ASEAN Cup, nhưng bảo toàn lực lượng mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Chiến thắng là cần thiết

Dù chỉ là trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng với tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik vẫn có lý do để hướng đến một chiến thắng trước Malaysia.

Trước hết là điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, một chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tích lũy thêm điểm số, đồng thời duy trì vị thế trong top 100 Thế giới.

Tuyển Việt Nam cần chiến thắng

Bên cạnh đó, thất bại trước Thái Lan hay 2 chiến thắng Philippines hoặc Pakistan cũng chưa quá thuyết phục. Vì thế, Malaysia là cơ hội cuối để thầy trò ông Kim Sang Sik tạo ra một cái kết tích cực, khả quan hơn.

Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để khép lại giải đấu với tư thế của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Cần điều này không đơn thuần giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik lấy lại tinh thần, sự hứng khởi mà còn để cho thấy một thất bại hay một trận đấu chật vật chưa thể xóa đi vị thế đã được tạo dựng suốt 2 năm qua trong khu vực.

Không mạo hiểm với những đôi chân

Vuọt qua Malaysia là cần thiết, nhưng vào lúc này với những gì đang hiển hiện ở tuyển Việt Nam, có lẽ HLV Kim Sang Sik cũng hiểu rằng có niềm vui sau trận đấu không nhất thiết cứ phải là chiến thắng.

Ông thầy người Hàn Quốc đã chứng kiến danh sách chấn thương ở tuyển Việt Nam đủ dài. Trước giải, từ Văn Vĩ, Quang Hải, Thành Chung không thể góp mặt rồi tới Xuân Son sau đó phải chia tay FIFA ASEAN Cup vì chấn thương, Hoàng Đức cũng chưa có thể trạng tốt nhất.

Nhưng ông Kim Sang Sik cần đặt sự an toàn lên cao nhất

Đến trận gặp Pakistan, Bùi Hoàng Việt Anh và Hoàng Hên lần lượt rời sân với những lý do tương tự, chưa kể Tài Lộc cũng gặp vấn đề thể trạng.

Đáng nói ở chỗ đây không phải một vài trường hợp cá biệt hay xui xẻo, mà là hệ quả của việc nhóm trụ cột đã phải cày ải, tập trung xuyên suốt nhiều tháng qua. Vì vậy chấn thương do quá tải luôn rình rập tuyển Việt Nam vào lúc này.

Malaysia chắc chắn muốn thắng nhằm đòi lại món nợ từ vòng loại Asian Cup 2027 và ASEAN Cup 2026, trong khi tuyển Việt Nam cũng muốn có điều đó, giúp kết thúc FIFA ASEAN Cup có hậu hơn. Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng, một trận tranh hạng ba không đáng để ông Kim Sang Sik đặt những đôi chân đang có vấn đề vào một canh bạc nữa.

Chiến thắng, và có thêm thêm một số điểm để tăng bậc trên BXH FIFA đều rất quan trọng. Nhưng không giá trị nào lớn hơn việc các cầu thủ trở về CLB trong trạng thái lành lặn. Bởi phía trước vẫn còn cả mùa giải V-League, các CLB cần những cầu thủ này, và chính tuyển Việt Nam cũng cần họ cho những mục tiêu lớn hơn sau FIFA ASEAN Cup như VCK Asian Cup 2027.

Vì thế HLV Kim Sang Sik cần đủ tỉnh táo để không biến trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2027 chứng kiến thêm danh sách chấn thương nối dài sau Quang Hải, Xuân Son, Văn Vĩ, Thành Chung…

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