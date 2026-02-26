Tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia vào ngày 31/3. Đây là trận đấu mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp của "Những chiến binh sao vàng" tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong bối cảnh AFC vẫn để ngỏ án phạt với Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần chuẩn bị kỹ về mọi mặt, xác định tình huống buộc phải chơi một trận "sống còn" với đối thủ.

Sự trở lại của tiền đạo Xuân Son là một trong những điều mà chiến lược gia người Hàn Quốc chờ đợi nhất, tuy nhiên nếu chỉ trông đợi vào chân sút Thép Xanh Nam Định, tuyển Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu như ý muốn.

Xuân Son khi còn ở thời đỉnh cao phong độ. Ảnh: S.N

Trên thực tế, Xuân Son đã ghi bàn ngay ở trận tái xuất tuyển Việt Nam khi đấu với Lào hồi tháng 11/2025. Trong màu áo Thép Xanh Nam Định, tiền đạo sinh năm 1997 cũng có 8 bàn thắng tại sân chơi Cúp CLB Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á 2025/26.

Tuy nhiên, nghịch lý với Xuân Son là anh lại đang gặp bế tắc, không để lại dấu ấn ở V-League. Kể từ ngày tái xuất sân cỏ, chân sút Brazil chưa ghi được bàn thắng nào. Thậm chí ngay cả khi được các đồng đội nhường cho đá 11m ở trận gặp Thanh Hóa tại vòng 12, tiền đạo chủ lực đội bóng thành Nam vẫn không thể "mở tài khoản" ở V-League năm nay.

HLV Mauro Jeronimo của Thép Xanh Nam Định lý giải về việc Xuân Son gặp khó ở V-League là vì các trận đấu ở Cúp CLB Đông Nam Á hay Cúp C2 châu Á có tốc độ rất cao, do đó có nhiều cơ hội tấn công được tạo ra. Ngược lại, thời gian bóng trong cuộc tại V-League rất thấp, nhiều pha phạm lỗi. Thêm vào đó, Xuân Son vừa trở lại sau một quãng nghỉ dài, nên việc bắt nhịp lại với lối chơi giàu thể lực và ít khoảng trống ở V-League cần thêm thời gian.

Xuân Son chưa ghi bàn tại V-League 2025/26

Nhưng thời gian để Xuân Son đạt phong độ tốt nhất trước đợt tập trung tuyển Việt Nam (dự kiến 17-18/3) không còn nhiều, trong khi Thép Xanh Nam Định thi đấu ngày một sa sút, đã 10 trận chưa biết mùi chiến thắng. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tới sức mạnh của tuyển Việt Nam, nếu HLV Kim Sang Sik đặt sự kỳ vọng lớn với chân sút 29 tuổi.

Ngay từ lúc này, có lẽ HLV Kim Sang Sik phải chuẩn bị nhiều phương án về nhân sự. Xuân Son là tiền đạo đẳng cấp, nhưng đó là câu chuyện của hơn 1 năm về trước. Còn hiện tại, nếu không lấy lại được tốc độ, thể lực, khả năng tì đè cũng như khâu dứt điểm, Xuân Son khó tạo nên sự khác biệt, thậm chí còn là gánh nặng.

Vấn đề là HLV Kim dự phòng ai cho Xuân Son ở hàng tiền đạo tuyển Việt Nam, khi mà Tiến Linh qua thời đỉnh cao phong độ, Đình Bắc bị treo giò, Vỹ Hào mới trở lại sau chấn thương, còn Lê Phát mới chỉ 18 tuổi.