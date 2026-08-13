Vào lúc 12h ngày 13/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik từ khách sạn di chuyển lên sân bay quốc tế Nội Bài. Chuyến bay của tuyển Việt Nam đi Malaysia cất cánh lúc 14h50. Xuân Son cùng các đồng đội hướng đến trận bán kết lượt đi trên sân khách, với sự tập trung và quyết tâm cao nhất.

Dự kiến tối cùng ngày, tuyển Việt Nam có mặt tại Kuala Lumpur. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik được bố trí sinh hoạt tại khách sạn nằm không quá xa SVĐ Kuala Lumpur và sân tập (di chuyển chỉ khoảng hơn 10 phút).

Tuyển Việt Nam tự tin lên đường đi Malaysia. Ảnh: VFF

SVĐ Kuala Lumpur có sức chứa nhỏ hơn Bukit Jalil (18 nghìn so với 80 nghìn), và mặt sân là cỏ lá. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chuyền bóng của các cầu thủ Việt Nam. Trong 2 buổi tập tại Malaysia, HLV Kim Sang Sik sẽ có những bài tập phù hợp để các cầu thủ thích nghi với thời tiết và điều kiện thi đấu.

Về tình hình lực lượng, Văn Vĩ kịp bình phục ngay trước ngày tuyển Việt Nam đi Malaysia. Như vậy, HLV Kim Sang Sik có đầy đủ quân số và có thể sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận làm khách sắp tới.

Tuyển Việt Nam quyết giành chiến thắng trên sân khách. Ảnh: VFF

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h ngày 16/8. Ngay sau trận đấu, Đình Bắc và các đồng đội về nước, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về, diễn ra vào lúc 20h ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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