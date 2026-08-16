Mạnh hơn

Sau vòng bảng, tuyển Việt Nam có nhiều lý do để tự tin trước trận bán kết lượt đi gặp đội chủ nhà Malaysia. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik bất bại vòng bảng, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua.

Với một đội hình tương đối mới, cùng lúc mất nhiều cầu thủ vì những lý do như phải trở về CLB, chấn thương… khiến Malaysia thêm thử thách và chông gai khi đối đầu một tuyển Việt Nam vốn đang sở hữu chất lượng đội hình, kinh nghiệm vượt trội hơn.

Tuyển Việt Nam có đội hình mạnh nhất. Ảnh: S.N

Đội chủ nhà bị đánh giá thấp hơn, đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể tung ra sân đội hình giàu sức tấn công nhất nhằm giành chiến thắng áp đảo tạo lợi thế trước cuộc tái đấu tại Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra vào 3 ngày sau.

Đó là điều mà người hâm mộ, giới chuyên môn muốn nhìn thấy tuyển Việt Nam có được trong trận đấu bán kết lượt đi trước chủ nhà Malaysia vào tối 16/8 ở Kuala Lumpur.

Không cần nóng vội

Ở vòng bảng, trong thế trận bắt buộc phải thắng (hoặc ít nhất có điểm) trước Indonesia, HLV Kim Sang Sik đã đưa ra một lựa chọn đầy bất ngờ cho người hâm mộ lẫn đối thủ: tuyển Việt Nam chấp nhận chơi ở… cửa dưới. Lựa chọn đó đã mang về một kết quả mãn nhãn, thậm chí trận thắng Indonesia được coi nhưng màn trình diễn tốt nhất của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 đến nay.

Đó cũng là lý do đầu tiên khiến ông Kim Sang Sik có thể cho đội nhà nhập cuộc một cách chậm nhất. Bên cạnh đó, việc được chơi trên sân nhà cũng buộc Malaysia phải đẩy cao đội hình tấn công. Khi đó, tuyển Việt Nam với khả năng chuyển trạng thái nhanh, sở hữu những cầu thủ có tốc độ như Đình Bắc, Xuân Son, Hai Long… sẽ toả sáng.

Tuyển Việt Nam cần cái đầu lạnh. Ảnh: S.N

Đương nhiên, chọn chơi chậm, chắc… không đồng nghĩa giao quyền kiểm soát trận đấu cho Malaysia. Tuyển Việt Nam cần làm điều này để biến trận đấu đi theo cách mà mình muốn. Không nhất thiết phải vội vã tìm chiến thắng sớm, hay đúng hơn các học trò của HLV Kim Sang Sik phải giữ được sự bình tĩnh ở các tình huống xử lý, dứt điểm hay phòng ngự bởi phía trước vẫn còn trận lượt về sân nhà.

Hãy để Malaysia phải vội vã và tuyển Việt Nam là những người sẽ trừng phạt. Còn ngược lại, lợi thế rất có thể nghiêng về phía đội chủ nhà nếu các học trò của HLV Kim Sang Sik nôn nóng muốn thắng nhanh.

Tuyển Việt Nam đã từng bế tắc và thậm chí chơi dưới phong độ khi mang theo sự nôn nóng thắng nhanh ở vòng bảng trước Singapore hay Campuchia, nên càng không thể lặp lại, bởi đây là trận bán kết.

Nếu có cơ hội thắng nhanh và gọn ghẽ thì quá tốt, còn bằng không các học trò của HLV Kim Sang Sik cứ từ từ mà chơi, vì tuyển Việt Nam có thể nói, chỉ tốt khi nhập cuộc với tâm thế phải thận trọng hơn là dồn ép đối thủ.

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