Chưa có đội hình mạnh nhất

Nếu có một điều khiến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam khác với nhiều kỳ ASEAN Cup trước, đó là HLV Kim Sang Sik gần như không bao giờ để một đội hình xuất phát lặp lại quá lâu.

Trong bốn trận đấu từ Hàn Quốc đến màn tổng duyệt với Myanmar, ông Kim Sang Sik liên tục thay đổi cách bố trí nhân sự không dựa theo bất cứ quy tắc cụ thể như thường thấy trước đây.

HLV Kim Sang Sik vẫn giữ kín đội hình mạnh nhất

Mọi cầu thủ đều có cơ hội ra sân được thử nhiều vai trò khác nhau. Điển hình như Tài Lộc được chiến lược gia người Hàn Quốc kéo xuống đá tiền vệ trung tâm nhưng khi gặp Myanmar lại chơi rộng như một tiền đạo cánh là một ví dụ.

Điều đó đồng nghĩa, khi tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026, có lẽ chính các đối thủ cũng chưa thể hình dung đâu mới là đội hình mạnh nhất của nhà ĐKVĐ.

Giấu bài hay tuyển Việt Nam quá mạnh?

Theo lẽ thường, nhiều HLV luôn muốn sớm định hình đội hình chính để các cầu thủ đạt sự ăn ý cao nhất, nhưng HLV Kim Sang Sik lại chọn một con đường khác.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc chấp nhận kéo dài sự cạnh tranh đến sát ngày khai mạc ASEAN Cup, đồng thời xây dựng nhiều phương án nhân sự thay vì phụ thuộc vào một bộ khung cố định.

Và chỉ được tung ra ở trận quan trọng nhất

Đó là lý do HLV Kim Sang Sik đã đưa ra rất nhiều thử nghiệm suốt 1 tháng tập trung với 4 trận đã đấu. Lợi ích của cách làm này là tuyển Việt Nam trở nên khó lường hơn. Đối thủ rất khó chuẩn bị nếu không biết ông Kim Sang Sik chọn phương án nào cho từng trận đấu.

Việc thử nghiệm, tạo ra sự cạnh tranh là hợp lý, nhưng cho tới trước khi đá trận ra quân HLV Kim Sang Sik chưa chốt đội hình chính thức cũng xuất phát từ lý do: Tuyển Việt Nam lúc này dù thiếu người để đủ danh sách đăng ký (26 cầu thủ) nhưng vẫn khá vượt trội so với các đối thủ cùng bảng đấu.

Rõ ràng việc sở hữu lực lượng đồng đều về chuyên môn giúp HLV Kim Sang Sik có thể xoay vòng đội hình theo từng trận đấu, đặc biệt trước những đối thủ được coi dưới cơ như Timor Leste.

Dẫu vậy, những phép thử hay xoay tua đội hình có thể chỉ trải qua 2 trận đầu tiên gặp Timor Leste (ngày 24/7) và Singapore (31/7), trong khi đến cuộc đối đầu với Indonesia ở lượt đấu áp chót, “bộ mặt” của tuyển Việt Nam chính thức lộ diện.

Tới lúc đó, người hâm mộ hay giới chuyên môn mới có thể xác định đâu là bộ khung mạnh nhất của tuyển Việt Nam, còn lúc này cứ từ từ đợi HLV Kim Sang Sik xoay tua và thử nghiệm.