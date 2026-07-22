Ông Kim Sang Sik tạm xong việc

Tuyển Việt Nam mang 25 cầu thủ đến ASEAN Cup, trên lý thuyết, tất cả đều có cơ hội như nhau, nhưng sau gần một tháng tập luyện và bốn trận giao hữu, thực tế đã khác.

Sẽ có những người tiến gần hơn đến đội hình chính, có những cái tên từ chỗ bị nghi ngờ phải khiến HLV Kim Sang Sik thay đổi suy nghĩ. Cũng có những cầu thủ hiểu rằng nếu không nắm lấy cơ hội ngay từ trận gặp Timor Leste, cánh cửa đá chính sẽ ngày càng hẹp lại.

HLV Kim Sang Sik đã tạm xong việc

ASEAN Cup vì thế không chỉ đơn thuần là cuộc đua giữa tuyển Việt Nam với các đối thủ trong khu vực mà còn là cuộc cạnh tranh nội bộ do HLV Kim Sang Sik chủ động tạo ra ngay từ ngày đầu hội quân.

Bởi vậy, khi ASEAN Cup bắt đầu, sẽ không còn khái niệm "thử ". Từ trận gặp Timor Leste, mọi quyết định của HLV Kim Sang Sik đều hướng đến mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng.

Đến lượt các cầu thủ lên tiếng

Khi bước vào ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik chắc chắn không còn nhiều thời gian để sửa sai, bởi mỗi trận đều ảnh hướng chẳng nhỏ tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Cho nên các cầu thủ khi được trao cơ hội đều phải chứng minh rằng họ xứng đáng.

Đó không chỉ là câu chuyện của Xuân Son, Quang Hải hay Hoàng Đức, những người vốn đã khẳng định được giá trị, mà còn là cơ hội với Ngọc Mỹ, Gia Hưng hay thậm chí là Tài Lộc.

Giờ là lúc các cầu thủ phải thể hiện bản thân, chứng minh năng lực hòng có suất đá chính

Bởi trận ra quân không chỉ cạnh tranh với đối thủ bên kia chiến tuyến, mà còn với chính các đồng đội trong cuộc đua giành suất đá chính ở ASEAN Cup hay các giải đấu kế tiếp.

Vậy nên điều HLV Kim Sang Sik cần lúc này là biến những gì đã chuẩn bị suốt gần một tháng qua thành hiệu quả thực tế khi bước vào ASEAN Cup 2026 trong trận đầu gặp Timor Leste

Rõ ràng chuyến đi đến Thái Lan không chỉ mở ra hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Nó còn là thời điểm các cầu thủ tuyển Việt Nam phải đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất cho niềm tin mà HLV Kim Sang Sik dành cho.

Đương nhiên, sau 1 trận đấu cơ hội đá chính không phải khép lại hoàn toàn với người chưa thể hiện tốt, nhưng chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều với những ai chưa thể nắm bắt. Đơn giản vì vào lúc này năng lực mọi vị trí, tuyến thi đấu của tuyển Việt Nam rất đồng đều.

Áp lực đòi hỏi mỗi cầu thủ một khi được trao cơ hội, bắt buộc phải nắm bắt để những trận kế tiếp có tên trong danh sách đăng ký và ra sân thay vì nằm trong số 2 cái tên ngồi khán đài.