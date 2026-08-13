Video tuyển Việt Nam tới Malaysia (nguồn VFF):

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ bay từ Hà Nội, chuyến bay chở tuyển Việt Nam hạ cánh tới Kuala Lumpur (Malaysia) tối 13/8. Tại sảnh sân bay, thầy trò HLV Kim Sang Sik được các CĐV Việt Nam chào đón và chúc đội thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Xuân Son và các đồng đội sau đó di chuyển về khách sạn để ổn định nơi 'đóng quân'. Do tới Kuala Lumpur muộn, nên HLV Kim Sang Sik cho các cầu thủ được nghỉ ngơi, lấy lại sức. Toàn đội có buổi tập đầu tiên tại Malaysia vào ngày 14/8, tại sân tập cách khách sạn khoảng 10 phút di chuyển.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng đấu Malaysia trên sân khách. Ảnh: VFF

Ở chuyến làm khách trước Malaysia, HLV Kim Sang Sik có đầy đủ lực lượng. Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận quyết đấu với đội chủ nhà.

Tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia về lịch sử đối đầu, với 9 chiến thắng trong 10 lần chạm trán gần nhất (trận còn lại hòa 2-2 tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2018). Tuy nhiên, "Những chiến binh sao vàng" lại thua Malaysia khi hai đội gặp nhau ở bán kết ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup), vào các năm 2010 và 2014.

Xuân Son và các đồng đội không quan tâm tới kết quả giữa hai đội trong quá khứ, thay vào đó là sự tập trung tốt nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết lượt đi trên sân khách (16/8), sau đó về sân nhà (19/8).

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn