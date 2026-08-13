Chiều 13/8, đội tuyển Thái Lan đã lên đường sang Singapore, chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội chủ nhà (20h ngày 15/8).

Thái Lan kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng B, toàn thắng 4 trận và giữ sạch lưới.

Thái Lan đón chân sút Gustavsson. Ảnh: FAT

HLV trưởng Anthony Hudson cho biết quá trình chuẩn bị trong suốt tuần qua diễn ra thuận lợi. Thái Lan có tương đối nhiều thời gian tập luyện và chỉ còn một buổi tập cuối trước trận.

Đội có thể điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ, nhưng nhìn chung đã sẵn sàng 100%.

Nhà cầm quân người Anh nhận xét: “Các buổi tập của chúng tôi trong suốt tuần qua đều diễn ra tốt. Đội có khá nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này.

Chúng tôi sẽ có buổi tập cuối cùng làm quen sân trước khi gặp Singapore. Có thể chúng tôi sẽ bổ sung thêm một vài chi tiết, nhưng hiện tại mọi thứ đều đang ở trạng thái tốt”.

Thái Lan sang Singapore với việc được bổ sung tiền đạo sinh tại Thụy Điển Patrik Gustavsson, người không dự vòng bảng.

HLV Hudson hài lòng: “Trường hợp của Gustavsson, trước tiên tôi phải cảm ơn CLB Pathum United vì đã hợp tác và cho phép cậu ấy lên tuyển để giúp đội ở vòng bán kết.

Patrik không thi đấu ở vòng bảng, thời điểm chúng tôi đã triển khai nhiều phương án và phong cách chơi khác nhau.

Tuy nhiên, việc có thêm một cầu thủ tấn công, đặc biệt khi phong cách của Patrik khác với những cầu thủ còn lại, theo tôi sẽ giúp ích rất nhiều cho đội ở vòng đấu này”.

HLV Hudson tự tin trước lượt đi với Singapore. Ảnh: FAT

Đánh giá về Singapore, Hudson nói quá trình chuẩn bị không khác so với khi Thái Lan nghiên cứu các đối thủ ở vòng bảng.

“Chúng tôi vẫn có quy trình phân tích, chuẩn bị đội hình và kế hoạch thi đấu như trước. Qua những thông tin đã nghiên cứu, có thể thấy Singapore có nhiều điểm mạnh và đã tiến bộ đáng kể, từ chất lượng cầu thủ, khả năng phối hợp, tinh thần tập thể cho đến sự quen thuộc giữa nhiều cầu thủ với ban huấn luyện.

Phải thừa nhận Singapore là một đội bóng nguy hiểm và mạnh. Cách chúng tôi chuẩn bị không khác 4 trận vừa qua. Mục tiêu khi làm khách trước Singapore cũng vậy.

Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt và hy vọng có thể tiếp tục làm được những gì đã thể hiện trong bốn trận vòng bảng”.

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