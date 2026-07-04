Những bài toán vẫn còn bỏ ngỏ

Nếu nhìn vào đợt tập trung hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể tìm thấy nhiều vấn đề đối với tuyển Việt Nam khi chưa có buổi tập nào mà HLV Kim Sang Sik được sử dụng, thử nghiệm đầy đủ lực lượng.

Chính vì điều đó, trong phát biểu trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Kim Sang Sik cho biết chuyến đi tới chủ yếu tiếp tục tập chiến thuật, đá ba trận giao hữu và tìm ra những giải pháp tốt nhất.

Tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm

Có nghĩa đối với thuyền trưởng người Hàn Quốc, lúc này tuyển Việt Nam chưa có bất cứ điều gì được coi hoàn thiện, mọi thứ vẫn còn tương đối “ngổn ngang”.

Thế nhưng, nghe có vẻ nghịch lý, sự "ngổn ngang" ngay trước thềm ASEAN Cup lại chính là điều đáng… mừng nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ ông Kim Sang Sik vẫn còn nhiều dư địa để điều chỉnh cho tuyển Việt Nam trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Nói một cách khác, HLV Kim Sang Sik cần các cầu thủ đạt điểm rơi cao nhất tại ASEAN Cup thay vì chạm trần phong độ quá sớm, trong khi giải đấu lớn nhất khu vực kéo dài gần 1 tháng.

Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều dấu hỏi, nhưng chính những dấu hỏi ấy lại mở ra cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik nỗ lực hơn và đạt phiên bản tốt nhất khi ASEAN Cup khởi tranh.

Nhưng ASEAN Cup rất đáng xem

HLV Kim Sang Sik nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc là hoàn thiện chiến thuật và cải thiện lối chơi cho tuyển Việt Nam thay vì quan tâm tới kết quả các trận đấu giao hữu.

Mục tiêu của HLV Kim Sang Sik là hợp lý, bởi khoảng thời gian từ nay đến ASEAN Cup vẫn đủ để những cầu thủ chấn thương lấy lại thể trạng, các gương mặt nhập tịch hiểu hơn về hệ thống vận hành và HLV tiếp tục sàng lọc ra đội hình tối ưu.

Để bùng nổ hơn ở ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam vào lúc này chưa tốt nhất nhưng không có nghĩa ASEAN Cup vẫn ngổn ngang, trái lại khi giải đấu lớn nhất khu vực diễn ra đoàn quân của ông Kim Sang Sik mới thực sự bứt pha thay vì quá an tâm ngay ở các trận giao hữu vốn mang tính chất rèn quân.

HLV Kim Sang Sik vẫn còn nhiều việc để làm, cũng có nghĩa tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để tiến bộ. Và nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, phiên bản đáng xem nhất của tuyển Việt Nam sẽ không xuất hiện ở những trận giao hữu trên đất Hàn Quốc, mà ở thời điểm ASEAN Cup 2026 khởi tranh, thậm chí có thể muộn hơn như từng thấy tại giải đấu cách đây 2 năm.