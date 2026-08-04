Không còn một tuyển Việt Nam thiếu hiệu quả trước Singapore, với 24 cú sút nhưng chẳng ghi được bàn thắng nào, các học trò của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn ‘lột xác’ trong chuyến làm khách Indonesia.

“Sau trận đấu gặp khó trước Singapore (hòa 0-0), HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam đảo ngược tình thế cục diện ở bảng A ASEAN Cup 2026, bằng chiến thắng áp đảo 3-0 ngay trên sân Indonesia”, Interfootball viết.

Xuân Mạnh hôn lên chiếc áo đen mang vận may của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VFF

Tờ này thông tin thêm: “Văn Vĩ đưa các nhà đương kim giữ cúp dẫn bàn ở ngay phút thứ 6, trước khi Hai Long gia tăng cách biệt lên 2-0 vào phút thứ 15.

Xuân Son là người ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam, sau khi được HLV Kim Sang Sik tung vào sân ở phút 60.

Với trận thắng này, Việt Nam chiếm vị trí đầu bảng A với 7 điểm, hiệu số +10, xếp trên Singapore cùng điểm, nhưng có ít bàn thắng hơn, đồng thời đẩy Indonesia xuống thứ 3”.

Tờ này khen ngợi tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu sắc nét, làm tê liệt đối thủ, bởi chiến thuật hoàn hảo và cách dùng người tuyệt vời của HLV Kim Sang Sik.

Sports Chosun hân hoan cùng thầy Kim và học trò: “Tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng mang tính quyết định cho chiếc vé bán kết ASEAN Cup. Đả bại Indonesia 3-0 ngay trên sân đối phương, thầy trò ông Kim leo lên dẫn đầu bảng A, đồng thời đẩy đối thủ xuống thứ 3.

Việt Nam thể hiện phong độ tuyệt vời tại giải đấu, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới sau 3 trận. Đây cũng là trận bất bại thứ 21 của họ. HLV Kim Sang Sik và các học trò đang hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch”.

Tuyển Việt Nam có trận đấu tuyệt vời trước Indonesia

Trong khi đó, Sports Seoul nhấn mạnh vào bản lĩnh của tuyển Việt Nam cũng như tính toán chiến lược của HLV Kim Sang Sik: “Trong thế khó, phép màu của HLV Kim Sang Sik hiện diện, tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 để dẫn đầu bảng A, cầm chắc vé vào bán kết giải đấu.

Thầy Kim ‘đổi vận’ khó tin sau khi thay đổi màu áo. Ở trận trước, ông mặc áo trắng, Việt Nam gặp khó trước Singapore, bị cầm hòa ngay trên sân nhà. Làm khách Indonesia, ông đổi lại màu áo đen quen thuộc và đội giành chiến thắng tưng bừng. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam đùa rằng, sau trận thắng này, ông sẽ… vứt hết áo trắng đi”.

Còn Osen ca ngợi: “Việt Nam hoàn toàn gạt bỏ được trận hòa 0-0 Singapore với hình ảnh thiếu sức sống, trở lại với phong độ ấn tượng và thắng thuyết phục 3-0 Indonesia.

Các học trò của HLV Kim Sang Sik áp đảo đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng. Các cầu thủ lập công cho tuyển Việt Nam là Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son.

Việt Nam giữ sạch lưới cả 3 trận từ đầu giải, ghi được 10 bàn. HLV Kim Sang Sik tiếp tục “tạo phép” cùng Những chiến binh rồng vàng”.

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