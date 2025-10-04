Thông tin từ tuyển Việt Nam, ngày 3/10 Quang Hải được đưa đi chụp MRI để đánh giá lại mức độ chấn thương ở khớp vai phải. Kết quả cho thấy tiền vệ này cần thêm thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn.

Tôn trọng chỉ định của đội ngũ y tế, HLV trưởng Kim Sang Sik quyết định không gọi Quang Hải lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 10/2025 chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

Quang Hải vắng mặt ở đợt tập trung sắp diễn ra của tuyển Việt Nam vì chấn thương

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik quyết định không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế vị trí của Quang Hải và chốt quân số tuyển Việt Nam ở con số 23 người, đúng bằng số lượng được đăng ký thi đấu chính thức.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Quang Hải vắng mặt ở tuyển Việt Nam, khi ở đợt tập trung tháng 9 tiền vệ này cũng không góp mặt. Chấn thương này trước đó cũng đã khiến anh không thể góp mặt trong ba trận đấu quốc tế quan trọng của CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025/26.

Tuyển Việt Nam hội quân từ hôm nay (4/10) tại TP.HCM. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có 5 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận lượt đi gặp Nepal lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương). Trận lượt về diễn ra vào 19h30 ngày 14/10 tại sân Thống Nhất (TP.HCM).