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Trận bán kết 1 giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, là màn so tài hứa hẹn đầy hấp dẫn giữa đội bóng đá nữ xã Đak Đoa (Gia Lai) và đội bóng đá nữ xã Lâm Bình (Tuyên Quang). 
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Trận dấu diễn ra vô cùng hấp dẫn.
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Lục Yên (Lào Cai) thi đấu sòng phẳng với ứng cử viên vô địch.
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Tuy nhiên, với lối chơi hợp lý cùng sự xuất sắc của các cá nhân, Đak Đoa (Gia Lai) giành chiến thắng chung cuộc 2-1, giành vé vào chung kết.
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Ngay sau đó, trận bán kết 2 là cuộc đọ sức nảy lửa giữa đội bóng đá nữ xã Vân Sơn (Phú Thọ) và xã Lục Yên (Lào Cai).

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Đúng với tính chất một trận bán kết, hai đội thi đấu với tinh thần cao nhất.
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Các thiếu nữ mặc váy, trang phục dân tộc mang tới hình ảnh vô cùng độc đáo tại giải đấu.
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 Bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ Nông Thị Huyện được ghi trong những phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. 
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Một trận đấu đầy kịch tính và ngang tài ngang sức khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội Lục Yên (Lào Cai). 
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Trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, là cuộc chạm trán giữa đội bóng Đak Đoa (Gia Lai) - đương kim vô địch giải bóng đá nữ DTTS tỉnh Gia Lai mở rộng và đại diện tỉnh chủ nhà Lục Yên (Lào Cai). Trận chung kết diễn vào lúc 9h00 ngày 29/8, truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV6 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo.

Ảnh: BTC