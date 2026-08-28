Xác định 2 đội vào chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
Đak Đoa (Gia Lai) và Lục Yên (Lào Cai) là hai đội bóng xuất sắc vào chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 20026.
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