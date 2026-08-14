Tiệm cận hoàn hảo

Tuyển Việt Nam lấy vé bán kết ASEAN Cup 2026, với vị trí nhất bảng A cùng thành tích bất bại (3 thắng, 1 hòa), ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần là điều rất đáng hài lòng. Trong mắt giới chuyên môn, cái hay nhất ở tuyển Việt Nam là khả năng thích ứng với các đối thủ khác nhau hơn là kết quả.

Điển hình như chiến thắng Indonesia, cách tiếp cận trận đấu là hợp lý, “biết mình biết người” và tuyển Việt Nam đã tận dụng tối đa sai lầm từ đối thủ để giành trọn 3 điểm.

Tuyển Việt Nam cho thấy sức mạnh vượt trội ở vòng bảng ASEAN Cup 2026

Ở trận gặp Singapore, dù không thể giành trọn điểm số như kỳ vọng (hòa 0-0), tuy nhiên đoàn quân HLV Kim Sang Sik duy trì thế trận áp đảo, kiểm soát được cục diện và tạo ra trung bình 18,5 cú dứt điểm, cho thấy sức mạnh đáng chú ý của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Nếu duy trì được những gì đã cho thấy qua vòng bảng, Malaysia có lẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026 diễn ra vào ngày 16 và 19/8 tới.

nhưng vẫn cần thay đổi để thắng đẹp

HLV Kim Sang Sik cùng các học trò đã hành quân tới Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu bán kết lượt đi với niềm tin chiến thắng cao độ. Tuy nhiên, để trận lượt về ở sân Mỹ Đình nhẹ nhàng, tuyển Việt Nam cần phải thay đổi.

Điều thay đổi đầu tiên với tuyển Việt Nam nằm ở nơi được coi mạnh nhất – hàng công. Nhìn qua con số thống kê là ấn tượng, nhưng đi sâu hơn thì lại khác. Và trận gặp Singapore là một ví dụ rất điển hình.

Nhưng để thắng đẹp, tuyển Việt Nam cần sự chính xác hơn nữa

Ở trận đấu này tuyển Việt Nam dứt điểm tới 24 lần, hưởng 7 quả phạt góc, có tới 38 lần đưa được bóng vào vòng 16m50 của đối phương. Thế nhưng, kết quả nhận về là trận hoà không bàn thắng khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vấp phải sự chê trách từ người hâm mộ.

Đáng nói, sự chính xác trong các pha dứt điểm của tuyển Việt Nam cũng không quá cao, khi chỉ thực hiện thành công 24/74 lần. Cần nhắc lại, phần lớn các đội bóng mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp đều không mạnh, thậm chí rất yếu như Timor Leste.

Không dừng lại ở đó, sau 4 trận đấu tuyển Việt Nam dù chỉ nhận 1 bàn thua, dù vậy vận để đối thủ tạo ra cơ hội ghi bàn không ít, và thường bắt nguồn từ sai lầm nơi hàng phòng ngự, cũng đáng phải bận tâm cũng như có sự điều chỉnh.

Malaysia về cơ bản cũng không mạnh hơn so với các đội bóng mà tuyển Việt Nam gặp ở vòng bảng. Nhưng vấn đề người hâm mộ và ngay cả HLV Kim Sang Sik cũng cần là chiến thắng thuyết phục, thậm chí cách biệt ở trận lượt đi nhằm tạo lợi thế cũng như có thể toan tính xa cho chung kết thì bắt buộc đội phải hiệu quả hơn trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Còn ngược lại, có thể thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải chờ lấy vé chung kết ở sân Mỹ Đình trọng trận lượt về diễn ra vào ngày 19/8 tới.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn