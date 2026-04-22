Lịch chồng, lịch chéo

Bóng đá Việt Nam đang đón nhận một tín hiệu tích cực khi có cơ hội trở lại sân chơi danh giá AFC Champions League Elite. Đây không chỉ là câu chuyện của một suất dự cúp châu lục, mà còn là dấu hiệu cho thấy vị thế của V- League đang được cải thiện sau nhiều năm vắng bóng ở hệ thống đỉnh cao của bóng đá châu Á.

CAHN tràn trề cơ hội tham dự vòng loại AFC Champions League Elite mùa tới

Tuy nhiên, niềm vui đi kèm nỗi lo, bởi lịch thi đấu giữa đấu trường châu lục (dành cho CLB) và khu vực (đối với tuyển Việt Nam) lại chồng chéo và vô cùng sát nhau.

Cụ thể, các vòng sơ loại của AFC Champions League Elite rơi vào các ngày 28/7, 4/8 và 11/8, trong khi ASEAN Cup diễn ra vòng bảng từ 24/7 đến 8/8, trước khi bước vào bán kết và chung kết từ 15/8 đến 26/8.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu đội vô địch V-League (CLB CAHN đang rộng cửa vô địch nhất) phải đá từ vòng sơ loại đầu tiên, tuyển Việt Nam không thể có lực lượng mạnh nhất ở vòng bảng ASEAN Cup, bởi phải chấp nhận "buông" Quang Hải, Văn Hậu, Nguyễn Filip hay Cao Quang Vinh chơi ở đấu trường châu lục.

Ông Kim Sang Sik lại mệt

Người phải đau đầu nhiều nhất trong bài toán này chắc chắn là HLV Kim Sang Sik. Một lần nữa, chiến lược gia người Hàn Quốc đứng trước bài toán quen thuộc: làm sao dung hòa lợi ích giữa ĐTQG và CLB trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Trong trường hợp AFC mở rộng suất vào thẳng và đội vô địch V-League chỉ phải đá một trận sơ loại quyết định vào ngày 11/8, cũng không khiến áp lực đối với HLV Kim Sang Sik giảm đi quá nhiều. Khi ấy, bài toán đối với HLV người Hàn Quốc là đối mặt với tình trạng thể lực của các học trò đi xuống do di chuyển liên tục và thi đấu với mật độ dày đặc.

Điều đó đồng nghĩa áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik thêm lớn

Kịch bản "mượn quân" đang được tính đến: Tuyển Việt Nam sử dụng đội hình có các ngôi sao của đội vô địch V-League ở 3/4 trận vòng bảng ASEAN Cup, sau đó "trả quân" về CLB đá trận sơ loại Champions League Elite. HLV Kim Sang Sik chỉ thoải mái sử dụng lực lượng đến từ nhà vô địch V-League cho vòng bán kết và chung kết giải khu vực. Đây là phương án tạm coi khả dĩ nhất nhưng cũng đối mặt nhiều rủi ro với đôi chân các cầu thủ.

Bài toán không mới, nhưng luôn khó. Và lần này, với lịch chồng, lịch chéo rõ ràng như vậy, có lẽ HLV Kim Sang Sik còn “mệt” hơn bao giờ hết vì bắt buộc phải dung hoà quyền lợi giữa tuyển Việt Nam với CLB. Nhưng dù sao cũng hy vọng rằng chiến lược gia người Hàn Quốc biết cách biến nguy thành an và giúp đội nhà một lần nữa lên ngôi ở giải đấu khu vực.