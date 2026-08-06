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Nguyễn Hai Long khẳng định, mục tiêu của tuyển Việt Nam trước các đối thủ ở ASEAN Cup 2026 là giữ sạch mành lưới và giành chiến thắng.
HLV Kim Sang Sik tuyên bố, tuyển Việt Nam dùng đội hình đủ sức mạnh để thắng Campuchia, lấy vé bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách xếp nhất bảng A.
HLV Koji Gyotoku cho biết, Campuchia không có lực lượng mạnh nhất, nhưng sẽ làm mọi cách để chọc thủng lưới của tuyển Việt Nam trong trận đấu chia tay ASEAN Cup 2026.