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Chiều 6/8, tuyển Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" chuẩn bị cho trận tiếp đón Campuchia, trong khuôn khổ lượt cuối bảng A, ASEAN Cup 2026.
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Buổi tập diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ, thoải mái.
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Mặt cỏ sân Mỹ Đình rất đẹp.
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Thông tin đáng chú ý của buổi tập này là sự vắng mặt của 5 cầu thủ gồm: Đặng Văn Lâm, Văn Hậu, Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc.
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Hiện chưa rõ 5 cầu thủ này có gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không, tuy nhiên với việc không tập buổi cuối, tất cả để ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu Campuchia.
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Patrik Lê Giang gần như sẽ tiếp tục bắt chính ở khung gỗ tuyển Việt Nam.
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Sau trận thắng Indonesia 3-0, tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là vào bán kết.
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Tuy nhiên mục tiêu của Việt Anh và các đồng đội là giành 3 điểm để đứng nhất bảng A.
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HLV Kim Sang Sik khẳng định ông dùng đội hình mạnh nhất.
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Trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn về nhân sự.
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Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Campuchia.
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Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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