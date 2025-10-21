Trong “Tuần lễ Tư duy”, Bill Gates - đồng sáng lập hãng Microsoft - rời xa Internet, các cuộc họp và mọi phiền nhiễu để lui về căn nhà gỗ hẻo lánh giữa rừng. Trong 7 ngày, tỷ phú người Mỹ chỉ đọc, nghiên cứu và suy ngẫm. Chính trong không gian cô lập ấy, giữa sự tĩnh lặng của rừng xanh, nhiều ý tưởng quan trọng và chiến lược lớn của ông đã ra đời. Với Gates, khu rừng không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà là “lò luyện sáng tạo”, nơi tiếng ồn biến mất và trí óc trở nên minh mẫn nhất.

Dù bận rộn nhưng tỷ phú Bill Gates vẫn dành thời gian sống ở ngôi nhà trong rừng. Ảnh: This is Bill Gates

Không chỉ Bill Gates mà nhiều người nổi tiếng khác cũng lựa chọn thiên nhiên để phục hồi lại sức khỏe của mình. Giữa cuộc chiến với căn bệnh ung thư, Kate Middleton - Vương phi xứ Wales - ngày càng gắn bó với thiên nhiên. Nhiều nguồn tin cho biết cô xem thiên nhiên là nguồn an ủi và sức mạnh tinh thần. Trên trang cá nhân, Kate thường chia sẻ hình ảnh giữa rừng cây - liệu pháp lấy cảm hứng từ truyền thống Nhật Bản gọi là Shinrin-yoku, hay “tắm rừng”.

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Gwyneth Paltrow, nhà sáng lập thương hiệu phong cách sống Goop, là người ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng thiên nhiên để chống lại “quá tải đô thị”. Với cô, việc tạo nên một không gian trú ẩn mang hơi thở tự nhiên là cách chủ động tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa thế giới siêu kết nối. Goop đã ra mắt không gian trải nghiệm mang tên Khu rừng bên trong, mô phỏng môi trường rừng để giúp khách tham quan ngắt kết nối và lấy lại cân bằng.

Công nương Kate thường xuyên hoà mình vào thiên nhiên, ủng hộ liệu pháp tắm rừng. Ảnh: Instagram.

Bác sĩ Tushar Tayal, chuyên gia Khoa Nội tại Bệnh viện CK Birla (Ấn Độ), cho biết tắm rừng là dành thời gian yên tĩnh trong không gian tự nhiên, thường là giữa rừng cây. “Đó không phải là leo núi hay vận động cường độ cao, mà là sống chậm lại, cảm nhận bằng các giác quan và kết nối sâu hơn với thiên nhiên”, ông giải thích.

Khái niệm “tắm rừng” bắt nguồn từ Nhật Bản vào thập niên 1980, giúp con người giảm căng thẳng và khôi phục sự kết nối với tự nhiên. Thuật ngữ Shinrin-yoku do Tomohide Akiyama, Giám đốc Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản, đưa ra, khuyến khích mọi người đắm mình trong rừng.

Một phân tích tổng hợp 28 nghiên cứu cho thấy, tiếp xúc với môi trường rừng giúp hạ huyết áp, giảm hormone căng thẳng, đồng thời làm dịu lo âu và trầm cảm.

Tập thể thao, tiếp xúc với thiên nhiên hằng ngày giúp cải thiện sức khỏe. Ảnh: PV

Các nhà khoa học cũng tìm ra cơ chế sinh học đứng sau hiện tượng này. Cây cối tiết ra phytoncide - hợp chất bay hơi tự nhiên giúp chúng chống sâu bệnh. Theo tiến sĩ Qing Li (Trường Y Nippon, Nhật), khi con người hít thở các hợp chất trên, tế bào NK - bạch cầu có nhiệm vụ tiêu diệt virus và tế bào ung thư - sẽ tăng số lượng và hoạt động mạnh hơn, từ đó nâng cao hệ miễn dịch và khả năng tự phục hồi.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Tâm lý học Môi trường, cho thấy chỉ ba giờ tắm rừng có hướng dẫn đã giúp giảm rõ rệt tình trạng kiệt sức và mệt mỏi. Điều này khẳng định thiên nhiên có thể là biện pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch khi stress và kiệt sức ngày càng phổ biến.

Gần gũi với thiên giúp cải thiện tinh thần, gắn kết gia đình.

Lợi ích của tắm rừng cũng được ghi nhận ở thanh thiếu niên. Một nghiên cứu trên học sinh trung học, đăng trên tạp chí Ecopsychology, cho thấy chỉ sau 3 buổi tắm rừng trong 3 tuần, các em có ý thức kết nối với thiên nhiên, lòng biết ơn và tinh thần bảo vệ môi trường cao hơn đáng kể.