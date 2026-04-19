Tỷ phú giàu nhất Việt Nam và tham vọng đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Theo báo cáo thường niên 2025 của Vingroup, VinSpace - công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập - đặt mục tiêu chế tạo và phóng vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo vào năm 2027.

Việc lấn sân sang lĩnh vực hàng không vũ trụ được xem là bước đi có tính biểu tượng cao, thể hiện tham vọng nâng tầm vị thế của doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn, đòi hỏi nguồn lực tài chính mạnh và thời gian đầu tư dài hạn.

‘Kỳ lân’ gắn với ông Lê Hồng Minh: Khó hiểu khi doanh thu tăng sốc, vẫn lỗ đều ngàn tỷ

Dù được xem là kỳ lân công nghệ của Việt Nam, doanh thu tăng trưởng cao và quy mô tài sản liên tục mở rộng, với doanh thu năm 2025 đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, CTCP Tập đoàn VNG do ông Lê Hồng Minh sáng lập vẫn thua lỗ kéo dài, nhiều năm ghi nhận mức lỗ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Gần đây nhất, VNG cũng nằm trong danh sách các doanh nghiệp có doanh thu nghìn tỷ nhưng lãi mỏng hoặc thua lỗ nhiều năm do Cục Thuế công bố (công văn ngày 3/3/2026).

11 đơn vị xin sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng, 26 ngân hàng đã giảm lãi suất

Tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN cho biết tính đến thời điểm hiện nay đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Đặc biệt, tại cuộc họp ngày 9/4 giữa tân Thống đốc NHNN và các ngân hàng thương mại, các ngân hàng đã thống nhất giữ ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời nỗ lực giảm lãi suất huy động và cho vay. Đến nay, đã có 26 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất sau cuộc họp.

Chấm dứt chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng/lần

Một số ngân hàng vừa gửi thông báo đến khách hàng về việc thay đổi cách xử lý các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên.

Nếu cần chuyển nhanh, khách hàng sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch riêng, mỗi giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng.

Kiểm toán chỉ tên ngân hàng lớn ôm đất rồi bỏ hoang

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ loạt vấn đề sau khi kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng, trong đó có đầu tư không hiệu quả, nhiều đất trống bỏ hoang, xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 không đạt, phân loại nợ chưa phù hợp...

Một ngân hàng có 28 cơ sở đất, diện tích khoảng 2ha đang nghiên cứu phương án hoặc tạm khai thác chuẩn bị xây dựng hoặc chờ thanh lý, trả lại Nhà nước. Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có 5 cơ sở đất, diện tích khoảng 2,5ha để trống chưa xây dựng.

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ các công ty liên quan VNA, VNPT, Vnsteel lỗ hàng trăm, nghìn tỷ

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2025. Trong đó, có đề cập đến tình hình sản xuất kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp nhà nước.

Theo Kiểm toán Nhà nước, tại Vnsteel, 8 công ty liên danh, liên kết lỗ lũy kế hơn 3.441 tỷ đồng, VNA có 1 công ty con lỗ lũy kế 11.056; 9 công ty con của VNPT lỗ lũy kế hơn 354 tỷ đồng...

Cục Thuế lên tiếng: Không dừng hóa đơn điện tử với hộ doanh thu dưới 500 triệu/năm

Nhiều cơ quan thuế thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu/năm đang gây nhiều băn khoăn, đòi hỏi Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn rõ ràng, thống nhất.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế theo hướng không quy định mức cụ thể tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Liên quan đến việc một số cơ quan thuế địa phương yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, thậm chí cảnh báo sẽ xử phạt nếu tiếp tục sử dụng, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương.

Cục Thuế khẳng định hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu, không phải làm thủ tục bổ sung.

Ông lớn ngành thép trong ‘tầm ngắm’ Cục Thuế: Doanh thu nghìn tỷ, thua lỗ triền miên

CTCP Thép Việt Ý (VIS) vừa công bố biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nhiều điểm đáng chú ý.

Thép Việt Ý ghi nhận doanh thu 5.000-6.000 tỷ đồng/năm, nhưng thua lỗ triền miên kéo dài. Doanh nghiệp này đang nằm trong "tầm ngắm" của ngành thuế khi có tên trong danh sách những đơn vị doanh thu nghìn tỷ, lãi mỏng, thua lỗ nhiều năm.

Thêm loạt chi nhánh ngân hàng bị đóng cửa

Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa thông báo tiếp tục dừng hoạt động đối với 4 chi nhánh: Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh, Bến Tre.

Trong năm 2025, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động đối với hơn 30 phòng giao dịch, tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Nam Bộ. Đỉnh điểm là ngày 25/10/2025 ngân hàng đã đóng cửa tới 25 phòng giao dịch.