Theo Yonhap, Tòa án Cấp cao Seoul ngày 24/7 đã ra phán quyết yêu cầu Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won phải trả 944 tỷ won (644 triệu USD) cho vợ cũ là bà Roh Soh-yeong trong vụ phân chia tài sản sau ly hôn được dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm.

"Phán quyết được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 quyết định hủy một phần bản án để xét xử lại việc phân chia tài sản, đồng thời giữ nguyên quyết định cho ly hôn và buộc ông Chey trả 2 tỷ won tiền cấp dưỡng cho bà Roh, con gái cố Tổng thống Roh Tae-woo. Số tiền trong phán quyết mới nhất thấp hơn nhiều so với con số 1.380 tỷ won mà tòa án ban đầu yêu cầu ông Chey phải chia tài sản vào năm 2024", Yonhap cho biết.

Ông Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong. Ảnh: Yonhap

Theo phán quyết, bà Roh được hưởng 1/3 tổng khối tài sản chung, trong khi phần còn lại thuộc về ông Chey. Tòa cho biết đã cân nhắc tài sản của hai bên tại thời điểm kết hôn cũng như mức độ đóng góp của mỗi người vào quá trình hình thành và gia tăng tài sản.

Sau phiên tòa, đội ngũ luật sư của ông Chey cho biết sẽ xem xét khả năng kháng cáo sau khi nghiên cứu kỹ bản án, đồng thời cho biết thân chủ của họ lấy làm tiếc vì vụ việc đã gây nhiều quan ngại. Trong khi đó, luật sư của bà Roh rời tòa mà không trả lời báo chí.

Ông Chey là Chủ tịch SK Group, tập đoàn lớn thứ hai tại Hàn Quốc sau Samsung. Ông kết hôn với bà với bà Roh tại Nhà Xanh vào năm 1988 khi ông Roh Tae-woo còn nắm quyền. Tuy nhiên, cặp đôi được cho là đã sống ly thân hơn 15 năm.

Tới năm 2015, ông Chey thừa nhận có con với người tình, rồi đệ đơn ly hôn vào năm 2017. Cuộc chiến pháp ký nhằm phân chia tài sản giữa ông Chey và bà Roh bắt đầu vào năm 2022.