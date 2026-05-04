Tỷ phú Mark Cuban cảnh báo 5 nhóm công việc chính đang ngày càng đối mặt với rủi ro khi làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng tốc, đặc biệt là các nhân sự ở vị trí mới vào nghề và mang tính lặp đi lặp lại.

Cuban cho biết sự dịch chuyển này đã bắt đầu, xuất phát từ việc các công ty đang cân nhắc giữa chi phí và năng suất của hệ thống AI so với lao động con người. Khi các công cụ ngày càng hoàn thiện và tối ưu chi phí hơn, ông dự báo các doanh nghiệp - đặc biệt là các tập đoàn lớn - sẽ cắt giảm nhân sự ở những vị trí chuyên đảm nhận các nhiệm vụ rập khuôn.

Tỷ phú Mark Cuban. Ảnh: Inc

Nhân viên văn phòng cấp cơ sở

Cuban chỉ ra các công việc văn phòng cấp cơ sở là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Các công việc tập trung vào những nhiệm vụ có cấu trúc, rập khuôn như nhập liệu và sổ sách kế toán đang ngày càng được giao phó cho các hệ thống AI, vốn có khả năng xử lý thông tin nhanh hơn và ở quy mô lớn hơn.

Ông cho biết điều này có thể không xóa sổ hoàn toàn các công việc, nhưng sẽ dẫn đến ít cơ hội tuyển dụng hơn và tốc độ tuyển mới chậm lại.

Phát triển phần mềm

Lĩnh vực phát triển phần mềm cũng đang chuyển mình. Dù các công cụ hỗ trợ lập trình bằng AI hiện được sử dụng rộng rãi, Cuban cho rằng chúng có xu hướng làm giảm giá trị của các tác vụ lập trình thông thường thay vì thay thế hoàn toàn các lập trình viên.

Các kỹ năng cấp cao như thiết kế hệ thống và giải quyết vấn đề dự kiến sẽ trở nên quan trọng hơn, điều này có thể khiến các vị trí mới vào nghề trở nên khó tiếp cận.

Chăm sóc khách hàng

Các vị trí chăm sóc khách hàng cũng đối mặt với áp lực tương tự. Các chatbot và hệ thống tương tác bằng giọng nói đang đảm nhận ngày càng nhiều các truy vấn cơ bản.

Cuban cho biết các công ty sẽ tiếp tục mở rộng tự động hóa trong lĩnh vực này, khiến các vai trò hỗ trợ truyền thống bị thu hẹp, đồng thời làm tăng nhu cầu đối với những nhân sự có khả năng xử lý các tình huống phức tạp hoặc nhạy cảm.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

Các nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích dữ liệu cũng ngày càng được tự động hóa. Các công cụ AI có thể tóm tắt các tập dữ liệu, lập báo cáo và xác định xu hướng, thay thế một phần công việc truyền thống của các chuyên gia phân tích.

Trọng tâm sẽ chuyển sang những lao động có khả năng diễn giải kết quả và định hướng hệ thống thay vì tạo ra các phân tích từ con số không.

Hỗ trợ pháp lý, tài chính

Các vai trò hỗ trợ pháp lý và tài chính khép lại danh sách này.

Ông giải thích rằng các công việc thường ngày như rà soát tài liệu, kiểm tra tuân thủ và các quy trình kế toán cơ bản đặc biệt dễ bị tự động hóa, dù các chuyên gia giàu kinh nghiệm vẫn có thể được săn đón.

Học cách làm chủ AI, không ỷ lại vào nó

Dù vậy, Cuban không dự báo về một đợt khủng hoảng việc làm trên diện rộng. Thay vào đó, ông mô tả giai đoạn này là một thời kỳ biến động tương tự như những thay đổi công nghệ trong quá khứ, chẳng hạn như sự trỗi dậy của máy tính cá nhân, khi một số vai trò suy giảm nhưng những công việc mới lại xuất hiện.

Ông lập luận rằng con người vẫn giữ một lợi thế then chốt: khả năng hiểu bối cảnh và lường trước hậu quả. Theo ông, các hệ thống AI có thể xử lý thông tin nhưng thiếu nhận thức thực tế và tính nhất quán, đôi khi tạo ra các kết quả không đáng tin cậy.

Lời khuyên của Cuban dành cho người lao động là hãy thích nghi nhanh chóng bằng cách học cách sử dụng các công cụ mới thay vì né tránh chúng. Ông cũng khuyên những người tìm việc nên cân nhắc các công ty quy mô nhỏ, nơi các kỹ năng AI có thể mang lại tác động rõ ràng hơn, thay vì các tổ chức lớn với hệ thống đã đóng khung.

"Sai lầm lớn nhất", ông nhấn mạnh, "là dựa dẫm vào AI để tư duy thay mình".

Những người lao động sử dụng công nghệ để đào sâu hiểu biết và xây dựng các kỹ năng mới sẽ có nhiều khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh khi thị trường lao động tiến hóa.

(Theo The Hill)

Mark Cuban là doanh nhân, tỷ phú người Mỹ sở hữu khối tài sản ròng khoảng 6 tỷ USD, theo tạp chí Forbes. Sự nghiệp của ông bước lên đỉnh cao từ năm 1999 sau thương vụ bán nền tảng Broadcast.com cho Yahoo! với mức giá 5,7 tỷ USD. Ông nổi danh toàn cầu qua vai trò nhà đầu tư trong chương trình truyền hình thực tế Shark Tank. Hiện tại, Cuban đang dồn sức phát triển Cost Plus Drugs, công ty dược phẩm do ông đồng sáng lập vào năm 2022 nhằm cung cấp các loại thuốc kê đơn với giá cả phải chăng cho người tiêu dùng.