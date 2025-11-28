Thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến một phiên tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng ấn tượng.

Chốt phiên 28/11, chỉ số VN-Index tăng 6,67 điểm (+0,4%) lên 1.690,99 điểm. VN30-Index tăng 2,74 điểm lên 1.923,92 điểm.

Thị trường chứng khoán tăng điểm trong bối cảnh đa số cổ phiếu giảm giá. Trong nhóm 30 cổ phiếu trụ cột trên sàn VN30, chỉ có 10 mã tăng giá và chủ yếu tăng nhẹ, 3 mã đứng giá, còn lại 17 mã giảm giá. Trên toàn thị trường, có 236 mã giảm giá, 111 mã đứng giá và 126 mã tăng giá.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đi lên nhờ nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục bứt phá và là trụ đỡ cho toàn thị trường. Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 12.400 đồng (+5%) lên 260.400 đồng/cp. Đây là đỉnh cao lịch sử mới của cổ phiếu này. Cú bứt phá giúp Vingroup có vốn hóa lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng. Như vậy, vốn hóa Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng, bằng tổng 3 ông lớn ngân hàng gồm: Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Vingroup cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc lịch sử này.

Ba mã cổ phiếu “họ Vin” khác là Vinhomes (VHM), Vinpearl (VPL) và Vincom Retail (VRE) cũng đồng loạt tăng giá. Vinpearl tăng 5.500 đồng lên 95.000 đồng/cp. Vinhomes tăng 400 đồng lên 102.900 đồng/cp. VRE tăng 600 đồng lên 34.250 đồng/cp.

Với việc các cổ phiếu họ Vin tăng mạnh, giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng bật tăng. Tính tới hết ngày 28/11, theo Forbes, ông Vượng có 23,6 tỷ USD, xếp thứ 97 trên thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 97 trên thế giới. Nguồn: FB

Như vậy, đây là lần đầu tiên ông Vượng chính thức lọt top 100 người giàu nhất hành tinh. Trước đó, hôm 25/11 ông Vượng cũng lọt top 100 nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Theo danh sách Forbes, ông Vượng đã xếp trên tỷ phú Giancarlo Devasini, nhà đồng sáng lập Tether (công ty phát hành đồng stablecoin USDT). Ông Vượng lên top 3 trong danh sách những người giàu nhất Đông Nam Á, xếp sau tỷ phú Prajogo Pangestu (44 tỷ USD) và tỷ phú Indonesia Low Tuck Kwong (24,5 tỷ USD).

So với hồi đầu năm, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng khoảng 6 lần, nhờ cổ phiếu Vingroup tăng từ mức 40.000 đồng/cp hồi đầu tháng 2 lên trên 260.000 đồng/cp như hiện tại.

Ông Vượng lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ năm 2013. Khi đó, ông sở hữu khoảng 1,5 tỷ USD và xếp thứ 974 trong danh sách.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh trong bối cảnh các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dồn dập đón tin tốt. VinSpeed của tỷ phú Vượng được xem là doanh nghiệp có khả năng sẽ trở thành nhà đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 61 tỷ USD khi mà các chuyên gia đồng loạt đánh giá cao doanh nghiệp này, trong mối tương quan so sánh với các doanh nghiệp không mấy tên tuổi khác, ngoại trừ Thaco của ông Trần Bá Dương.

Vingroup muốn được vay 80% không lãi suất để đầu tư tuyến đường sắt cao tốc này.

Gần đây, các doanh nghiệp này đã và sắp khởi công loạt dự án bất động sản, năng lượng, hạ tầng… rất lớn, quy mô vài tỷ USD cho tới vài chục tỷ USD trong vài tháng gần đây.

Dự kiến vào ngày 19/12 tới, tỷ phú Vượng sẽ khởi công dự án metro cao tốc nối Bến Thành tới siêu đô thị Cần Giờ vài nghìn hecta, cũng do doanh nghiệp của doanh nhân giàu số 1 Việt Nam phát triển.

Tỷ phú Vượng gần đây lập VinEnergo và sẽ thực hiện nhiều dự án năng lượng có quy mô tỷ đô. VinMetal cũng vừa thành lập sẽ làm tổ hợp thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng, công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm. Vingroup đang đầu tư khoảng 18 tỷ USD cho Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh.

Vào đầu tháng 11, ông Vượng tiếp tục lập VinSpace và nắm giữ 71% vốn, doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh cốt lõi liên quan tới sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không. Hồi tháng 10, tỷ phú Vượng và gia đình đã lần lượt thành lập loạt doanh nghiệp mới trải dài nhiều lĩnh vực, từ thép (VinMetal), dưỡng lão (Vin New Horizon) đến giải trí (V-Film).

Các cổ đông Vingroup mới đây đã thông qua việc phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn chủ sở hữu. Dự kiến thực hiện trong quý IV năm nay. Sau phát hành, Vingroup sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên hơn 77 nghìn tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện vô đối ở nhiều phương diện. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu tăng 34% so với cùng kỳ lên gần 170 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 290% lên 7.565 tỷ đồng.

Một điều cũng hiếm thấy là các nhà đầu tư ngoại mua ròng cổ phiếu Vingroup và Vinhomes trong phiên 28/11.

Trái ngược với sự bứt phá của nhóm cổ phiếu họ Vin, thị trường chứng khoán phân hóa theo xu hướng giảm nhiều hơn tăng và thanh khoản thấp.

Trong nhóm 30 cổ phiếu trụ cột nhóm VN30 trên sàn chứng khoán, đa số các mã ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ, chứng khoán, bất động sản khác giảm.