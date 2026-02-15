Tỷ phú Việt thăng hạng, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 88 thế giới

Đà tăng giá cổ phiếu đã đẩy tài sản của các tỷ phú Việt lên mức cao mới. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận ngày 13/2 tăng 1,1 tỷ USD (+4,5%) lên 26 tỷ USD, xếp hạng 88 thế giới. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản 4,1 tỷ USD, xếp hạng 999.

Tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) có tài sản tính tới 13/2 đạt 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.512 thế giới. Tỷ phú Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) có 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.677 thế giới.

Vinaconex miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố.

Đồng thời, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 13/2.

Loạt ngân hàng cắt giảm nghìn nhân sự, gọi tên 'ông lớn'

15 ngân hàng cắt giảm nhân sự trong năm 2025, trong số đó có hai ngân hàng thuộc nhóm Big4 là Vietcombank và VietinBank. 3 ngân hàng cắt giảm mạnh nhất là LPBank, VIB và Sacombank.

Theo thống kê, 3 ngân hàng thương mại nhà nước là BIDV, Vietcombank và VietinBank nằm trong top đầu về số lượng cán bộ nhân viên (CBNV), từ hơn 22.000 đến hơn 26.000 người.

Tổng số lượng CBNV của 10 ngân hàng top cuối cũng chỉ 25.000 người, ít hơn so với số lượng CBNV của ngân hàng đứng đầu bảng về số lượng nhân sự là BIDV.

Một thay đổi lớn, hóa đơn điện tử bước vào giai đoạn quản lý linh hoạt hơn

Bộ Tài chính đề xuất cho phép một số lĩnh vực có tần suất giao dịch lớn được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng nhằm tránh quá tải hệ thống hóa đơn điện tử.

Việc Bộ Tài chính đề xuất cho phép lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng với cá nhân không kinh doanh trong các lĩnh vực có tần suất giao dịch lớn sẽ giúp giảm chi phí và áp lực hạ tầng.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử theo từng giao dịch bộc lộ vướng mắc, đề xuất lập hóa đơn tổng cuối ngày, cuối tháng là cần thiết và lâu dài nên xem xét mở rộng cho loại hình doanh nghiệp khác nếu đủ điều kiện.

Bộ Tài chính đề xuất cho lập hóa đơn tổng để tránh quá tải hệ thống. Ảnh: L.B

Ngành thuế cảnh báo nguy cơ tiêu cực ở mảng trước bạ nhà đất, vàng bạc

Cục Thuế cho biết cơ quan này đã ban hành công văn số 981/CT-TCCB chỉ đạo Thuế tỉnh, thành phố tăng cường công tác bố trí, sắp xếp công chức bộ phận thuế trước bạ, nhà đất, quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc.

Qua công tác quản lý, hiện nay, bộ phận trước bạ nhà đất, quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là những điểm nóng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Do đó, Cục Thuế yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Cục Thuế tại các công văn nêu trên; đồng thời, tập trung rà soát, triển khai ngay việc sắp xếp nhân sự, kết hợp điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức bộ phận trước bạ nhà đất, bộ phận quản lý người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vàng bạc.

PNJ bị cơ quan thuế truy thu, phạt chậm nộp tiền thuế hơn 5 tỷ đồng

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Theo đó, PNJ khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2023, 2024. Doanh nghiệp bị truy thu, phạt hơn 5 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vấn đề tại Bột giặt Lix

Kiểm toán Nhà nước phát hiện trong năm 2024, Công ty CP Bột giặt Lix kê khai thiếu hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix cần thực hiện chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác hạch toán kế toán, việc quản lý vốn, tiền, tài sản Nhà nước... đã được chỉ ra qua kiểm toán.

Thanh tra Chính phủ điểm tên loạt DN có vi phạm về trái phiếu

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra đối với 26 tổ chức phát hành 271 mã trái phiếu có tổng giá trị trên 119.778 tỷ đồng. Theo đó, nhiều doanh nghiệp bị điểm tên với hàng loạt vi phạm.

167 dự án điện mặt trời và điện gió ‘mắc kẹt’, Bộ Công Thương có chỉ đạo mới

Liên quan đến 167 dự án/nhà máy điện mặt trời và điện gió đang “mắc kẹt", Bộ Công Thương vừa có chỉ đạo mới nhằm triển khai tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị UBND TPHCM, Cần Thơ, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với các dự án điện năng lượng tái tạo hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ ưu đãi) thuộc địa bàn quản lý.