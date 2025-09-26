Trận chung kết diễn ra đầy căng thẳng ngay từ những phút đầu. U17 Nam Định bất ngờ mở tỷ số ở phút 18 khi Việt Anh dứt điểm chéo góc chuẩn xác sau pha phản công nhanh.

Tuy nhiên, U17 Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 34, Mạnh Quân gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền. Trước khi hiệp 1 khép lại, Gia Huy tận dụng sai lầm hàng thủ Nam Định nâng tỷ số lên 2-1.

Trận chung kết U17 Hà Nội (áo vàng) và U17 Nam Định diễn ra hấp dẫn

Sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục cho thấy sự kiên cường với bàn gỡ 2-2 ở phút 47 từ một pha phản công sắc bén. Nhưng chỉ 10 phút sau, Mạnh Quân hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội bằng pha đá bồi chuẩn xác.

Những phút còn lại, thầy trò HLV Cristiano phòng ngự chặt chẽ, bảo toàn lợi thế. Nhờ vậy U17 Hà Nội đã bảo vệ thành công chức vô địch U17 quốc gia, khẳng định vị thế lò đào tạo trẻ hàng đầu cả nước.

Chiến thắng cuối cùng thuộc về U17 Hà Nội

Các danh hiệu tập thể và cá nhân:

Vô địch: U17 Hà Nội (Cúp, HCV, cờ và 100 triệu đồng)

Hạng nhì: U17 Nam Định (HCB, cờ và 80 triệu đồng)

Đồng hạng ba: U17 SHB Đà Nẵng, U17 Thể Công (HCĐ, cờ và 50 triệu đồng/đội)

Giải Fair-play: SHB Đà Nẵng

Cầu thủ xuất sắc nhất: Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội)

Vua phá lưới: Trần Mạnh Quân (7 bàn, Hà Nội)

Thủ môn xuất sắc nhất: Chu Bá Huấn (Hà Nội)