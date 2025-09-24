Trong trận bán kết 1, U17 Hà Nội FC được đánh giá cao hơn về tổ chức lối chơi nên sớm chiếm thế chủ động trước SHB Đà Nẵng. Sau nhiều pha hãm thành, đội bóng thủ đô mở tỷ số ở phút 17 khi thủ môn đối phương bắt bóng lỗi, tạo cơ hội để Mạnh Quân dứt điểm cận thành.

Hiệp 2, SHB Đà Nẵng bất ngờ gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu của Tin Tin. Tuy nhiên, đến phút 72, Hà Nội được hưởng phạt đền sau khi Anh Quân để bóng chạm tay. Mạnh Quân thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1, đưa nhà ĐKVĐ vào chung kết.

U17 Nam Định (xanh) và U17 Thể Công Viettel diễn ra hấp dẫn với chiến thắng cuối cùng thuộc về U17 thành Nam

Ở trận bán kết 2, Thể Công Viettel nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số phút 22 do công Đại Nhân. Nhưng chỉ ít phút sau, Nam Định gỡ hòa 1-1 bằng cú sút xa đẹp mắt của Văn Tuân.

Trong phần còn lại, hai đội tạo thế trận cân bằng, song không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu phải phân định trên chấm 11m. Nam Định bản lĩnh hơn, thắng 4-3 để lần đầu góp mặt ở chung kết giải năm nay.

Trận chung kết VCK U17 Quốc gia 2025 giữa Hà Nội và Nam Định diễn ra lúc 16h00 ngày 26/9 trên sân Bà Rịa.