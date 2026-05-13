FIFA World Cup mới đây đã chia sẻ một dòng trạng thái đặc biệt, đặt Nguyễn Đình Bắc với huyền thoại David Beckham.

Dòng trạng thái mang tựa đề "ĐB7 ✌️ DB7" kèm theo hình ảnh Nguyễn Đình Bắc ăn mừng bàn thắng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, cùng hình ảnh của David Beckham trong màu áo ĐT Anh, với chiếc băng đội trưởng Tam sư.

Dòng trạng thái trên trang FIFA World Cup (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Đình Bắc, Vua phá lưới U23 châu Á 2026, hiện đang có phong độ xuất sắc tại CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ quê Nghệ An này đã ghi được 10 bàn trong 6 trận đấu liên tiếp, khẳng định giá trị của mình tại giải đấu quốc nội.

FIFA nhận định rằng Đình Bắc đang có sự nghiệp tiến bộ nhanh chóng và so sánh anh với Beckham, một trong những huyền thoại bóng đá thế giới, không chỉ nhờ khả năng ghi bàn mà còn bởi sự tỏa sáng của anh trong vai trò cầu thủ chủ chốt.

Đình Bắc đang có phong độ cực cao trong màu áo CAHN - Ảnh: SN

Đình Bắc hiện là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, và sự so sánh này là một lời khẳng định cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh.