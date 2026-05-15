Xong một đích đến

U17 Việt Nam đã khép lại hành trình vòng bảng ở VCK U17 châu Á bằng một kịch bản không thể ngọt ngào hơn khi giành ngôi đầu bảng, đồng thời giành vé vào tứ kết cũng như tiến thẳng tới VCK U17 World Cup.

Đáng nói, màn trình diễn ở giải châu Á 2026 mà đoàn quân của HLV Roland cho thấy là vô cùng thuyết phục, do vậy tấm vé dự VCK U17 World Cup là xứng đáng.

U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup là xứng đáng

Có mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17 là cái đích cốt lõi, giấc mơ lớn nhất mà thầy trò HLV Roland đã đặt ra ngay từ những ngày đầu tập trung.

Hoàn thành mục tiêu quan trọng này hay giành lấy vinh quang theo cách kiên cường nhất đã chứng minh bản lĩnh, sự trưởng thành vượt bậc của các cầu thủ U17 Việt Nam.

Người hâm mộ có quyền tự hào khi lá cờ Việt Nam lại một lần nữa chuẩn bị tung bay ở đấu trường thế giới vào cuối năm nay ở Qatar sau những lần chứng kiến tuyển nữ Việt Nam, futsal hay U20 có mặt tại một VCK World Cup

Nhiều mục tiêu phía trước

Tuy nhiên, việc hoàn thành một mục tiêu không có nghĩa là quyền phép cho phép toàn U17 Việt Nam dừng lại và thỏa mãn. Tấm vé đi World Cup đã có trong tay, nhưng hành trình tại giải châu Á vẫn đang tiếp diễn.

Trước mắt U17 Việt Nam là trận tứ kết quan trọng khi tái đấu U17 Australia. Đây chắc chắn là một thử thách có độ khó hoàn toàn khác biệt, đòi hỏi sự tập trung tối đa và những đấu pháp đột phá hơn từ HLV Roland. Việc vượt qua Australia để tiến xa hơn tại giải châu lục chính là cái đích kế tiếp mà các cầu thủ phải hướng tới.

Nhưng phía trước vẫn còn nhiều điều cần phải chinh phục

Bên cạnh áp lực thành tích, những trận đấu đỉnh cao còn lại tại vòng knock-out này chính là bước chuẩn bị không thể tốt hơn, là cơ hội cọ xát vô giá để tích lũy thêm hành trang kinh nghiệm trước khi bước vào ngày hội lớn là VCK U17 World Cup diễn ra vào cuối năm.

Nhìn rộng hơn, bên cạnh con số thống kê ấn tượng, về mặt chuyên môn, các cầu thủ trẻ vẫn cần tiếp tục mài giũa và hoàn thiện bản thân, dù trước đó đã giành những kết quả rất tốt.

Điều này chắc chắn đang được HLV Roland và các cộng sự lưu ý, bởi chỉ trong 2 trận đấu việc phải nhận tới 6 bàn thua rõ ràng là điều cần phải xử lý triệt để.

Việc hoàn thiện chuyên môn lúc này không đơn thuần giữ vững nhiệm vụ chinh phục VCK U17 châu Á mà còn là bệ phóng để mỗi cá nhân bắt đầu một chương mới, mở ra một nấc thang sự nghiệp đầy hứa hẹn ở các cấp độ đội tuyển cao hơn trong tương lai.

