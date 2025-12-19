Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 19/12: Sắp qua mặt Indonesia lên số 2 VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 19/12/2025, nhanh và chính xác.

Thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 khiến U22 Thái Lan lỡ hẹn với tấm HCV trên sân nhà.

Bên cạnh đó, trận thua này để lại bầu không khí nặng nề bao trùm bóng đá xứ chùa vàng.

Madam Pang trong lễ trao giải cho U22 Việt Nam. Ảnh: FAM

Trong khoảnh khắc ấy, phản ứng ngắn gọn của Madam Pang, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong trận chung kết SEA Games 2025 trên sân Rajamangala, U22 Thái Lan dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 chỉ trong 31 phút, nhờ pha đá phạt trực tiếp của Yotsakorn Burapha và tình huống đội trưởng Seksan lập công.

Đội bóng áo xanh đánh mất thế trận trong hiệp 2, để các học trò HLV Kim Sang Sik áp đảo, liên tiếp ghi bàn để gỡ hòa 2-2. Sau đó, “Voi chiến” thua ngược 2-3 trong hiệp phụ.

Thất bại này khiến U22 Thái Lan không hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, đồng thời nối dài quãng thời gian khát danh hiệu bóng đá nam ở đại hội khu vực Đông Nam Á.

Sau khi trận đấu khép lại, Madam Pang – hay nữ tỷ phú Nualphan Lamsam – bước ra khu vực hỗn hợp để chào giới truyền thông.

Không có những phát biểu dài dòng, không có phân tích chuyên môn, vị chủ tịch chỉ nói được đúng hai từ ngắn gọn: “Đau lòng” (trong hai từ gốc tiếng Thái, có thể hiểu nghĩa là “tan nát cõi lòng”).

U22 Thái Lan không hoàn thành được mục tiêu. Ảnh: S.N

Hai từ ấy phần nào phản ánh tâm trạng chung của bóng đá Thái Lan sau trận chung kết.

SEA Games 2025 được tổ chức trên sân nhà, và bóng đá nam là mục tiêu được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Áp lực thành tích, kỳ vọng từ người hâm mộ và tham vọng chấm dứt cơn khát vàng khiến thất bại trước Việt Nam trở nên đặc biệt cay đắng.

Hơn nữa, khi trở thành chủ tịch FAT hồi năm ngoái, Madam Pang cũng xem HCV bóng đá nam SEA Games 33 là một trong những mục tiêu bắt buộc trong nhiệm kỳ của mình.

Dù vậy, Madam Pang vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát biểu chính thức hay cuộc phỏng vấn đầy đủ nào sau trận thua.

Theo kế hoạch, bà chỉ có buổi chia sẻ chi tiết với truyền thông sau khi kết thúc nội dung futsal nam, nơi đội tuyển Thái Lan chuẩn bị đối đầu Indonesia tối nay (19h00 ngày 19/12) – trận đấu quyết định HCV.

