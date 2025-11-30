Đánh bại U17 Malaysia 4-0, U17 Việt Nam kết thúc vòng loại U17 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Nói về trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết: “Chúng tôi thắng xứng đáng. Mục tiêu của tôi đề ra là thi đấu tốt từng trận. Cách đào tạo của tôi với các cầu thủ trẻ là luôn chuẩn bị cho họ những con đường để đi. Tôi rất hạnh phúc khi mang tới con đường mà đội bóng tin tưởng. Kết quả này cho thấy U17 Việt Nam là một tập thể mạnh.

Sau vòng loại, kể cả tôi hay các cầu thủ đều luôn muốn học hỏi, rút ra kinh nghiệm. Điều đó tốt cho các cầu thủ trẻ. Họ tự tin hướng tới tương lai, trước mắt là VCK châu Á. Sắp tới, các cầu thủ U17 Việt Nam trở về CLB, tiếp tục cố gắng rèn luyện”.

HLV Cristiano Roland rất hạnh phúc với chiến thắng của U17 Việt Nam. Ảnh: S.N

"U17 Malaysia toàn thắng trước khi đụng độ với U17 Việt Nam. Sau khi U17 Việt Nam ghi 2 bàn, tôi đã phải giúp các cầu thủ trẻ kìm chế cảm xúc. Có những tình huống họ đẩy lên vì khát khao cống hiến quá lớn. Cá nhân tôi rất hạnh phúc khi đạt được những kết quả vừa qua", thuyền trưởng U17 Việt Nam chia sẻ thêm.

“Tôi xin cảm ơn khán giản tới sân cổ vũ đội bóng. Đây là nguồn động lực cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi tạo nên lịch sử, khoảnh khắc này rất đẹp với mỗi thành viên của đội”, HLV Cristiano Roland chốt lại.

U17 Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: S.N

Trong khi đó, HLV Javier Jorda Ribera của U17 Malaysia nói: "Trước trận đấu, tôi nghĩ U17 Malaysia có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào VCK U17 châu Á 2026 với U17 Việt Nam. Đầu hiệp 1 chúng tôi có cơ hội rõ ràng nhưng không ghi được bàn thắng, và không may nhận bàn thua. Các cầu thủ thi đấu cố gắng, quyết liệt và mạnh mẽ, nhưng cần thời gian nhập cuộc thoải mái hơn. Trước giờ nghỉ giữa hai hiệp, U17 Malaysia tiếp tục nhận thêm bàn thua. U17 Việt Nam thi đấu rất mạnh mẽ.

Hiệp 2 chúng tôi vẫn giữ tinh thần như vậy, muốn ghi bàn nhưng không làm được, sau đó nhận thêm bàn thua. Tôi rất tiếc về kết quả này. U17 Việt Nam là đội mạnh hàng đầu của bảng C. Tôi nghĩ U17 Malaysia có thể chơi tốt hơn, nhưng đội chủ nhà thi đấu nỗ lực, cống hiến, HLV của họ biết phải làm gì".

Với thành tích giành vé vào VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam được VFF thưởng nóng 600 triệu đồng.

Xem Bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn