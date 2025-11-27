Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt ở Hàn Quốc
Tiền vệ Đức Huy cầu hôn MC VTV Huyền Trang Mù Tạt trong khung cảnh cực lãng mạn tại Hàn Quốc.
Ảnh: FBNV
Dù vừa nhận án phạt nộp 5.000 USD từ AFC nhưng các cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) tiếp tục xảy ra màn xô xát tại AFC Champions League Two 2025/26.
Đình Bắc ghi bàn quyết định ở phút 90, CAHN ngược dòng đánh bại Bắc Kinh Quốc An 2-1 ở lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two, tối ngày 27/11.
Thủ môn Caique mắc sai lầm khiến Nam Định chịu thất bại 0-2 trước Ratchaburi ở lượt trận thứ 5, qua đó đứng trước nguy cơ cao bị loại từ vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.