Tối 27/11, cầu thủ Đức Huy đăng ảnh cầu hôn thành công MC Mù Tạt. 
“Đang đùa đùa. Ai ngờ gật đầu thật. Xin lỗi tất cả anh em. Từ nay tăng 2 thiếu vắng một nhân tố chủ lực. Chốt đơn”, cựu tiền vệ U23 Việt Nam viết trên trang cá nhân. Còn Huyền Trang chia sẻ cảm xúc: "Đức Huy tự đồng ý và tự đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến mình câu nào…".
"Khoảnh khắc diễn ra nhanh quá nên mình chỉ nhớ mang máng là như vậy, vì trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ - nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay “xấu xí” hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh ! Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay, và cả nhiều ngày sau nữa nhé ĐH (Đức Huy- PV)", Huyền Trang viết.
Huyền Trang khoe nhẫn cầu hôn của Đức Huy.
Cặp đôi đang có chuyến du lịch tại Hàn Quốc.
Mù Tạt tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993. Cô dẫn nhiều chương trình nổi tiếng như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp 2025... 
Cô và Đức Huy có thời gian dài quen và yêu nhau, nhưng cặp đôi mới công khai trong khoảng 1 năm trở lại đây.
Vẻ đẹp đầy cá tính của MC VTV.

Ảnh: FBNV