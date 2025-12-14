u22 viet nam 2.jpg
Chiều 14/12, U22 Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 33 gặp U22 Philippines.
Nhằm tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ với đội bóng, HLV Kim Sang Sik tham gia các trò chơi với học trò.
Chiến lược gia người Hàn Quốc rất tâm lý, gần gũi, nhưng cũng nghiêm khắc với các cầu thủ trẻ.
Ở buổi tập này, U22 Việt Nam rèn kỹ các bài tấn công.
Thái Sơn trong một tình huống tập bức tốc.
U22 Việt Nam nhiều khả năng chủ động chơi tấn công trước U22 Philippines.
HLV Kim Sang Sik tuyên bố dù trận bán kết diễn ra như thế nào thì U22 Việt Nam cũng sẽ là đội chiến thắng.
U22 Việt Nam không muốn trận đấu kéo dài tới hiệp phụ và luân lưu.
Vì vậy Đình Bắc và các chân sút trên hàng công được giao nhiệm vụ phải ghi bàn thắng.
Thanh Nhàn, Viktor Lê cùng các đồng đội sẵn sàng cho trận bán kết gặp U22 Philippines, lúc 16h ngày 15/12.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

