Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
HLV McPherson U22 Philippines cho học trò tập rất nhiều bài đá luân lưu, chuẩn bị cho kịch bản phải "đấu súng" với U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 33.
HLV Kim Sang Sik cho rằng trong bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng U22 Việt Nam rất tự tin đánh bại U22 Philippines ở trận bán kết SEA Games 33.
Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu bóng đá Nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất tại đây.