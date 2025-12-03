Chiến thắng trong tầm tay

Đánh giá U22 Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn so với U22 Lào không phải là cảm tính, mà là một thực tế được chứng minh qua lịch sử đối đầu và trình độ phát triển của hai nền bóng đá.

Ở mọi cấp độ, bóng đá Lào chưa bao giờ được coi là ngang tầm với Việt Nam. Chính vì thế, mỗi khi đối đầu câu hỏi luôn được đặt ra rằng tuyển Việt Nam hay U23 (giờ là U22) thắng bao nhiêu bàn chứ không phải làm cách nào để có 3 điểm.

Chính vì thế trận đấu ra quân ở SEA Games 33, người hâm mộ đang hy vọng U22 Việt Nam ngoài việc có 3 điểm thì đội còn thắng đậm hòng tạo đà cho chặng đường phía trước.

U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Lào

Nhưng không dễ, vì đâu

Dù việc giành 3 điểm là điều gần như chắc chắn, nhưng với những gì đang nhìn thấy có lẽ chiến thắng đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik khi tái đấu với U22 Lào (sau giải U23 Đông Nam Á) là chuyện không đơn giản.

Điều đầu tiên nằm ở chính đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Sau nhiều giải đấu, việc phung phí cơ hội của các chân sút dường như vẫn chưa được cải thiện.

Chính vì điều này, dù ở lần đối đầu gần nhất, U22 Việt Nam dù thắng cách biệt 3-0, nhưng không dễ dàng vì từ lúc mở tỉ số đến thời điểm nâng cách biệt là khoảng thời gian quá dài trong sự loay hoay của các chân sút học trò HLV Kim Sang Sik.

Nhưng sẽ không dễ dàng cho Văn Khang và các đồng đội

Nếu không có những thay đổi đột biến về lối chơi, phong độ lẫn tinh thần… rất có thể kịch bản tương tự sẽ lặp lại, như chính cách các đàn anh tuyển Việt Nam từng loay hoay ở trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup.

Điều thứ hai chính là U22 Lào. Đội bóng xứ sở triệu voi không non nớt, bởi phần lớn các cầu thủ dự SEA Games đều có đôi năm khoác áo ĐTQG và từng đối đầu nhiều lần với chính Văn Khang, Đình Bắc…

Chưa kể, HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok Jun cũng đã cho thấy năng lực khiến các cầu thủ Lào chơi tiến bộ và giàu tính chiến thuật hơn. Do vậy, U22 Lào không còn là đội bóng dễ chịu với lối chơi phòng ngự phản công.

Tóm lại, trận đấu với U22 Lào là một bài kiểm tra để xem U22 Việt Nam có vượt lên chính mình hay không. Đó là vượt qua áp lực của ứng viên cho tấm HCV SEA Games, vượt qua sự thiếu hiệu quả trong dứt điểm, và vượt qua được sự tiến bộ của đối thủ để tạo ra một chiến thắng không chỉ về mặt tỷ số mà còn về mặt thuyết phục về mặt hình ảnh, lối chơi.