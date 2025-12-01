Một trận chung kết đáng nhớ cùng kết thúc đầy ngọt ngào với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khi trải qua đủ các cung bậc cảm xúc: tự tin, lo lắng, thấp thỏm, mong mỏi, hi vọng, cháy lên niềm tin mãnh liệt để rồi vỡ òa trong niềm tự hào về các chàng trai áo đỏ U22 Việt Nam cùng HLV Kim Sang Sik.

Lý Đức đã thực hiện được giấc mơ giành Vàng SEA Games cùng U22 Việt Nam, hãy tiếp tục tiến bước nhé! Ảnh: S.N

Sau khi để U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, U22 Việt Nam vùng dậy sau giờ giải lao, lần lượt rút ngắn (Đình Bắc 49’), gỡ hòa (Lý Đức gây sức ép khiến Waris Schoolthong đá phản 60') và ghi bàn quyết định (Thanh Nhàn 96’) để hoàn tất màn ngược dòng thắng đối thủ 3-2, giành tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 đầy xứng đáng.

Đang cùng cả động hân hoan ăn mừng trên sân cùng người hâm mộ từ Việt Nam sang cổ vũ, anh chàng Lý Đức đã dừng lại gửi những cảm xúc ‘nóng hổi” trước sóng truyền hình FPT Play:

“Cảm xúc lúc này của em thật tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ của con làm được rồi. Vô địch SEA Games 33 là mong ước của ba mẹ em và của cả bản thân em. Hôm nay em đã chính thức làm được rồi. Tuyệt vời. Chiến thắng Việt Nam!”.

Khoảnh khắc để nhớ của U22 Việt Nam trong ngày vô địch bóng đá nam SEA Games trên đất Thái Lan. Ảnh: S.N

Khi được hỏi liệu lúc bị Thái Lan dẫn trước như thế, Lý Đức cùng đồng đội có thấy nao núng, anh chàng chỉ ra sức mạnh to lớn U22 Việt Nam lấy đó làm động lực để ngược dòng: “Bị Thái Lan dẫn trước, tụi em vào trong phòng động viên nhau, hãy nhìn lên khán đài, tất cả CĐV Việt Nam tới đây. Như em có nói, chúng em phải chiến 100% vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người ở Việt Nam. Cám ơn tất cả mọi người.

Sức mạnh người Việt Nam làm nên chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trên đất Thái Lan. Ảnh: S.N

Lúc này, thật em không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Các cầu thủ thứ 13 của U22 Việt Nam đều thật tuyệt vời, khi mà mọi người đến đây cổ vũ cho đội. Hôm nay, 3-2 là một tỷ số rất đẹp”.

Lý Đức còn khiến mọi người xúc động khi trong khoảnh khắc đáng nhớ, anh không quên người đồng đội Văn Trường, do chấn thương dây chằng đã lỡ hẹn SEA Games 33: “Hôm nay, bọn em cũng chiến đấu vì bạn Văn Trường. Bạn hãy trở lại nhanh lên. Tất cả các anh em đã chiến đấu vì bạn. Cố lên”.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn