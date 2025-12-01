Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
HLV Kim Sang Sik khẳng định U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026 sau khi giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan.
Các học trò U22 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik ăn mừng tấm HCV SEA Games 33, sau khi ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2.
Người hâm mộ bóng đá TPHCM trải qua đủ cung bậc cảm xúc trước khi vỡ òa ăn mừng U22 Việt Nam ngược dòng thắng 3-2 Thái Lan giành HCV SEA Games 33.