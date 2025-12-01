Trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đầy cảm xúc, đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan với tỉ số 3-2, giành HCV SEA Games 33.

Quốc ca Việt Nam vang lên đầy hùng tráng trên sân Rajamangala.

Ngay sau đó các cầu thủ cùng nhau công kênh HLV Kim Sang Sik.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hạnh phúc với thành tích HCV của đội U22 Việt Nam.

Văn Thuận là quân bài chiến thuật quan trọng của HLV Kim Sang Sik.

Trung vệ Hiểu Minh đóng góp công lớn vào tấm HCV của U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam toàn thắng 4 trận tại SEA Games 33.

Tấm HCV đầy xứng đáng với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Một lứa cầu thủ rất có tương lai của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ chung vui cùng người hâm mộ.

Thủ quân Khuất Văn Khang và tiền đạo Đình Bắc.

Ngay sau SEA Games, U22 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo là VCK U23 châu Á, diễn ra vào đầu tháng 1/2026.

