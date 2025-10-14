"Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam có sự chủ quan và mất tập trung ở một số vị trí. Trong khi đó Nepal họ đá tử thủ, ngay cả khi mất người nhưng vẫn không nóng vội.

Tôi nghĩ rằng ở trận lượt về HLV Kim Sang Sik cần trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ông Kim gọi lên tới 8 cầu thủ U23 thì cũng nên sử dụng họ.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi gặp Nepal không có cầu thủ U23. Ảnh: Hữu Hà

Đá với Nepal không phải là đối thủ mạnh, vì thế chỉ cần chơi đúng sức, tuyển Việt Nam dùng đội hình nào cũng sẽ thắng. Vì vậy, các nhân tố mới cần được trao cơ hội để học hỏi, cọ xát, giúp đội tuyển có diện mạo mới về lối chơi, tinh thần chiến đấu", BLV Quang Huy đánh giá.

"Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa biết án phạt dành cho Malaysia như thế nào. Vì thế, tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành điểm số tối đa ở các trận gặp Nepal và Lào, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất về con người, lối chơi cho trận tái đấu Malaysia vào tháng 3 năm sau.

HLV Kim Sang Sik phải tính toán làm sao để tuyển Việt Nam chơi tích cực hơn ở trận đấu quyết định tranh tấm vé vào VCK Asian Cup 2027", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

BLV Quang Huy cho rằng nếu HLV Kim Sang Sik không trao cơ hội cho cầu thủ U23 là rất lãng phí. Bởi những cái tên được triệu tập đều có phong độ cao, khát khao được thể hiện, trong khi một số cựu binh lại thiếu đi động lực.

"U23 Việt Nam vừa lần thứ 3 vô địch Đông Nam Á, giành vé dự VCK châu Á 2026. Nếu đá như trận gặp Nepal thì ngay cả khi Malaysia bị xử thua 0-3, cũng rất khó đảm bảo tuyển Việt Nam có thể thắng ở trận lượt về vào tháng 3/2026.

Cầu thủ U23 là tương lai của bóng đá Việt Nam. Ảnh: S.N

Rõ ràng là tuyển Việt Nam cần phải thay đổi, còn nếu như trận rồi thì có sức ỳ, cầu toàn, như vậy sẽ khó phát triển", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

BLV Quang Huy dự đoán nếu HLV Kim Sang Sik có những thay đổi về con người và lối chơi, tuyển Việt Nam có thể thắng 3-4 bàn và không bị thủng lưới trước Nepal trong trận tái đấu.

Trận tuyển Việt Nam vs Nepal lăn bóng và lúc 19h30 ngày 14/10 trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM

