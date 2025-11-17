Kịch bản đua vô địch Panda Cup 2025 đang rất khó lường khi U22 Việt Nam thua U22 Uzbekistan 0-1, trong khi U22 Trung Quốc bất ngờ đánh bại U22 Hàn Quốc 2-0 ở lượt trận thứ 2.

Với những kết quả này, cả ba đội hiện đều có 3 điểm, với ngôi đầu thuộc về chủ nhà U22 Trung Quốc (+1), đứng thứ 2 là U22 Hàn Quốc (0), thứ ba là U22 Việt Nam (0), đứng cuối là U22 Uzbekistan (-1).

Ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam đối đầu U22 Hàn Quốc, trong khi U22 Uzbekistan gặp đội chủ nhà. Cả ba đội đều có cơ hội vô địch, vì thế hai trận đấu diễn ra vào ngày 18/11 sắp tới rất đáng chờ đợi.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U22 Hàn Quốc.

Với U22 Việt Nam, để vô địch, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần phải thắng U22 Hàn Quốc, đồng thời nhận được kết quả có lợi từ trận U22 Uzbekistan vs U22 Trung Quốc.

- Nếu U22 Uzbekistan hòa U22 Trung Quốc, khi đó U22 Việt Nam chắc chắn vô địch vì có 6 điểm.

- Nếu U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc có kết quả thắng-thua, U22 Việt Nam vô địch trong trường hợp có hiệu số tốt nhất, vì thế phải thắng đậm U22 Hàn Quốc.

Còn cửa đăng quang, nhưng U22 Việt Nam cũng có thể đứng cuối bảng nếu thua U22 Hàn Quốc, đồng thời trận đấu giữa U22 Uzbekistan vs U22 Trung Quốc có kết quả thắng-thua và hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn thì đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh "đội sổ".

Nhìn chung, U22 Việt Nam không đặt nặng thành tích tại Panda Cup 2025. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh tới sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ sau từng trận đấu, để từ đó chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc lăn bóng và lúc 14h30 ngày 18/11, trong khi trận U22 Uzbekistan vs U22 Trung Quốc diễn ra vào lúc 18h35.