u22 viet nam 8.jpg
Sau khi dành trọn buổi sáng 16/12 để nghỉ ngơi và hồi phục thể trạng, U22 Việt Nam trở lại sân tập vào buổi chiều cùng ngày chuẩn bị cho trận chung kết với U22 Thái Lan.
u22 viet nam.jpg
Tinh thần các cầu thủ U22 Việt Nam rất thoải mái, tự tin.
u22 viet nam 2.jpg
HLV Kim Sang Sik có tính toán kỹ lưỡng về đấu pháp trước trận tranh HCV SEA Games 33.
u22 viet nam 1.jpg
Trung vệ Hiểu Minh khẳng định U22 Việt Nam không e ngại khi đấu với chủ nhà U22 Thái Lan.
u22 viet nam 3.jpg
U22 Việt Nam tích cực tập luyện.
u22 viet nam 4.jpg
U22 Việt Nam rút ra nhiều bài học sau 3 trận tại SEA Games 33.
u22 viet nam 6.jpg
Các cầu thủ trẻ trưởng thành sau từng trận đấu.
u22 viet nam 5.jpg
U22 Việt Nam có thể chơi tấn công trước U22 Thái Lan.
u22 viet nam 7.jpg
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12.

