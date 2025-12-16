Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
Dù dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ nhưng HLV Mai Đức Chung tự tin tuyên bố tuyển nữ Việt Nam đánh bại Philippines, bảo vệ HCV SEA Games.
U22 Việt Nam được các chuyên gia khuyên cần phải nhanh chóng cải thiện ngay một điều, nếu muốn thắng U22 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, lúc 19h30 ngày 19/12.
HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul tuyển bố sớm dự đoán U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Việt Nam ở chung kết, và mục tiêu của đội chủ nhà không gì khác là HCV SEA Games.