Chiến thắng bất ngờ tại Thành Đô

Bước vào trận ra quân dưới áp lực không nhỏ từ đội chủ nhà, U22 Việt Nam đã giành được thắng lợi 1-0 nhờ pha lập công duy nhất nhưng đầy quý giá của Minh Phúc ở phút 80.

Kết quả này được coi bất ngờ, bởi diễn biến trên sân không hề dễ dàng cho U22 Việt Nam. Bàn thắng quyết định không đến từ một pha phối hợp tấn công sắc sảo, mà xuất phát trực tiếp từ một sai lầm của hậu vệ U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam có trận đấu nỗ lực trước U22 Trung Quốc. Ảnh: BTC

Suốt phần lớn thời gian trận đấu, thế trận của U22 Việt Nam không thực sự lấn lướt. Các học trò của HLV Kim Sang Sik gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và tiếp cận khung thành đối phương.

Bàn thắng là may mắn, U22 Việt Nam cũng cần cảm ơn sự xuất sắc của Cao Văn Bình bởi thủ môn này ít nhất cứu 2 bàn thua trông thấy trong hiệp đấu đầu tiên.

Ba điểm đầu tay không chỉ giúp đoàn quân của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh mở màn thuận lợi mà còn giải tỏa áp lực tâm lý sau chuyến di chuyển dài và điều kiện thời tiết lạnh giá tại Thành Đô.

Những bài học quý hơn 3 điểm

Mặc dù giành chiến thắng, nhưng U22 Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện. Điểm sáng lớn nhất có lẽ là tinh thần thi đấu của các học trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh hay một số cái tên chơi ấn tượng như Cao Văn Bình, Văn Trường, Lý Đức…

Phần còn lại của đội hình chưa cho thấy sự bắt nhịp tốt nhất. Điều này khá dễ hiểu bởi U22 Việt Nam vừa di chuyển tới Thành Đô và phải thi đấu dưới tiết trời lạnh, chưa hoàn toàn thích nghi với khí hậu và múi giờ.

Chiến thắng xứng đáng, nhưng U22 Việt Nam cũng cần phải cải thiện nhiều điều. Ảnh: BTC

Vấn đề lớn nhất đã lộ ra ở hàng phòng ngự. Dù U22 Trung Quốc không phải là đối thủ quá mạnh hay tổ chức tấn công đa dạng nhưng hệ thống phòng thủ của U22 Việt Nam vẫn chưa mang lại sự chắc chắn cao nhất.

Các trung vệ thường xuyên có những pha phá bóng không an toàn và còn mắc lỗi cá nhân. Hầu hết cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà đều đến từ chính những sai sót này. Thêm vào đó, sự bọc lót giữa các trung vệ và hậu vệ cánh cũng không thật sự kín kẽ. May mắn, U22 Trung Quốc không thể tận dụng thành công.

Ở tuyến giữa, các cầu thủ chơi ổn hơn ở khả năng phòng ngự từ xa. Nhưng ở mặt trận tấn công, khả năng phát động còn chậm và thiếu đi những đường chuyền "sát thương" để xuyên thủng hàng thủ đối phương, đặc biệt khi U22 Trung Quốc lùi về sân nhà rất nhanh. Tốc độ lên bóng tổng thể của U22 Việt Nam tương đối chậm và thiếu đột biến.

Nhưng chính từ những điều được được vừa lộ ra khi gặp U22 Trung Quốc lại… rất được đối với HLV Kim Sang Sik cùng người tạm quyền Đinh Hồng Vinh. Bởi ông thầy người Hàn và ê-kíp đã biết và có thể chỉnh sửa cho U22 Việt Nam trước khi bước vào SEA Games, thậm chí xa hơn là VCK U23 châu Á.