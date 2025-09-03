U23 Indonesia trải qua trận đấu đầy thất vọng khi bị U23 Lào cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Đội bón xứ sở Vạn đảo dồn ép với thế trận một chiều, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép.

Phút thứ 6, Robi Darwis đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Dù tạo nhiều tình huống nguy hiểm, Indonesia vẫn bất lực trước hàng thủ nhiều tầng, kiên cường của U23 Lào.

U23 Indonesia bất lực trước U23 Lào - Ảnh: Asean Football

Qua giờ giải lao, U23 Indonesia vẫn làm chủ thế trận nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Hokky Caraka có cơ hội đối mặt thủ môn phút 72 nhưng sút hỏng đáng tiếc.

Những phút cuối, U23 Lào thậm chí có cơ hội phản công nguy hiểm song thể lực suy giảm khiến họ không tận dụng thành công. Chung cuộc, hai đội hòa 0-0, khiến cơ hội đi tiếp của Indonesia trở nên rất mong manh khi bảng đấu còn có U23 Hàn Quốc.

Cũng gây bất ngờ lớn là U23 Campuchia. Với tư cách là chủ nhà của bảng G, đội bóng trẻ xứ Chùa tháp có trận đấu kiên cường trước ứng cử viên cho tấm vé trực tiếp của bảng này.

U23 Campuchia gây bất ngờ lớn trước Oman- Ảnh: Asean Football

Sau 90 phút tranh tài, U23 Campuchia buộc đội bóng Tây Á phải chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Trong khi đó, U23 Timor-Leste chỉ chịu thua U23 Trung Quốc với tỷ số sát nút 1-2. Chủ nhà U23 Myanmar cầm hòa Kuwait không bàn thắng.

Một số đại diện khác của Đông Nam Á như U23 Malaysia thua U23 Lebanon 0-1. U23 Singapore thua 1-2 trước Yemen, U23 Việt Nam hạ U23 Bangladesh 2-0, Thái Lan hạ Mông Cổ 6-0.

Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh:

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn