Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh:

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ (16'), Viktor Lê (83')

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Trung Kiên - Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh - Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng - Thanh Nhàn (Viktor Lê 57'), Ngọc Mỹ (Văn Khang 57'), Đình Bắc (Quốc Việt 58').

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.