Viktor Lê ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh, thuộc trận ra quân bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.
Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh:
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ (16'), Viktor Lê (83')
Đội hình xuất phát
U23 Việt Nam: Trung Kiên - Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh - Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng - Thanh Nhàn (Viktor Lê 57'), Ngọc Mỹ (Văn Khang 57'), Đình Bắc (Quốc Việt 58').
U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.
U23 Singapore mắc sai lầm phòng ngự để rồi thua U23 Yemen 1-2, trước khi đối đầu U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026.
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
