U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026 với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Thời tiết nóng nhưng chúng tôi chơi tốt và giành chiến thắng. U23 Việt Nam có rất nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng thủ môn đội bạn chơi rất tốt, cản phá nhiều pha dứt điểm. Nhìn chung, tôi hài lòng với kết quả này.

Viktor Lê thể hiện tốt khi vào sân, tuân thủ đấu pháp. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Thanh Nhàn thể hiện ấn tượng, đặc biệt là khả năng di chuyển sau hàng phòng ngự. Xuân Bắc có thể lực tốt, chạy rất nhiều, nhưng một khi cải thiện khả năng di chuyển và chuyền bóng trên sân thì rất có tương lai".

U23 Việt Nam có chiến thắng nhẹ nhàng trận ra quân. Ảnh: Hải Hoàng

Với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, U23 Việt Nam được lợi thế cùng tâm lý tốt trước 2 trận còn lại gặp U23 Singapore và U23 Yemen. HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi có theo dõi trận đấu giữa Yemen và Singapore, vấn đề lớn nhất là thể lực của các cầu thủ. Thời tiết rất nóng, ảnh hưởng lớn tới khả năng thi đấu. Trình độ các đội tương đương nhau, chính vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị kỹ cho những trận đấu tiếp theo.

U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không gặp may vì bóng trúng khung gỗ. Thủ môn của họ cũng chơi tốt. Chúng tôi cần cải thiện về khả năng dứt điểm và nỗ lực hết sức trong những trận đấu tới".

Trong khi đó, trợ lý HLV U23 Bangladesh Hassan Al Mamun cho biết: "Việc vắng HLV trưởng (gặp vấn đề sức khỏe - PV) không phải lý do chúng tôi thi đấu kém. U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng đấu này. Trận thua hôm nay chỉ đơn giản là U23 Bangladesh yếu hơn".

