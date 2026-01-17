"Từ trận đấu đầu tiên đá chính, trong ba trận gần đây tôi đều gặp những chấn thương. Ngay ở buổi tập trước trận gặp U23 UAE, tôi vẫn còn đau, thậm chí còn không thể chuyền bóng bằng chân phải được vì bị đau cơ háng.

Hầu như trong buổi tập này tôi không thể di chuyển cùng anh em đồng đội được. Bản thân chỉ có thể nhận bóng, chuyền và dứt điểm bằng chân trái. Tôi nói chuyện với thầy Kim về việc có thể vết thương không đảm bảo để chơi từ đầu. Tôi nghĩ nên để anh em xuất phát trước, còn bản thân tôi góp mặt vào thời điểm HLV Kim Sang Sik muốn thay vào", Đình Bắc tiết lộ.

Đình Bắc sau khi vào sân có pha kiến tạo giúp Lê Phát mở tỉ số. Ảnh: AFC

Thực tế ở trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2, HLV Kim Sang Sik có kế hoạch dùng Đình Bắc trong hiệp 2, tuy nhiên do Viktor Lê bị choáng sau một pha va chạm nên ông quyết định tung tiền đạo CAHN vào sân từ hiệp 1. Dù chấn thương nhưng Đình Bắc có một tình huống đi bóng tốc độ và kỹ thuật, trước khi kiến tạo cho Lê Phát mở tỉ số. Sau đó chính anh là người đánh đầu kỹ thuật nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

"Ở trận gặp U23 UAE, tôi không thể di chuyển với cường độ cao được vì rất nguy hiểm. Bản thân tôi cố gắng điều trị thật tốt để đạt thể trạng cao nhất trước khi thi đấu trận bán kết", Đình Bắc nói.

Về bàn thắng rất đẹp mắt ghi được, cầu thủ xuất sắc nhất trận cho biết: "Mỗi bàn thắng đều có những dấu ấn khác nhau. Bàn thắng vào lưới Nhật Bản là kỷ niệm đầu đời ở sân chơi châu lục. Còn pha lập công này là một cảm xúc tuyệt vời để có thể góp một chút sức lực để U23 Việt Nam giành chiến thắng và mang đến niềm vui cho người hâm mộ".

