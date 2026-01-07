"Ở hiệp 1, nhìn vào tỉ số khiến tất cả chúng ta phải bất ngờ, nhưng đây là trận đấu mà U23 Việt Nam phát huy được khả năng cầm bóng, làm chủ thế trận. Chúng ta làm tốt ở nhiều giải đấu, và trận này HLV Kim Sang Sik có đấu pháp tốt, giúp các cầu thủ có sự tự tin, kiểm soát tốt trước một đối thủ Tây Á là U23 Jordan.

U23 Việt Nam không đua tranh về tốc độ, bóng bổng, mà tận dụng sự khéo léo để lấn sân đối phương. Từ những pha phối hợp nhỏ, U23 Việt Nam liên tục đe dọa khung thành đối phương, ngay từ những phút đầu trận chúng ta đã có những tình huống sút cầu môn", chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá về lối chơi của U23 Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan.

U23 Việt Nam thi đấu rất tự tin. Ảnh: Ted Trần

"U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt, phản công hay và đặc biệt là tổ chức các tình huống cố định cho thấy sự tập luyện kỹ càng. Tất cả những điều này đã tạo nên một chiến thắng thuyết phục", chuyên gia Phan Anh Tú nhấn mạnh.

Chuyên gia Phan Anh Tú cũng cho rằng việc U23 Việt Nam được đọ sức với nhiều đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan ở Panda Cup 2025, sau đó giành HCV SEA Games 33, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn rất nhiều.

Bên cạnh những lời khen ngợi với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik, chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét trận này U23 Jordan chơi không tốt, chủ yếu là những đường bóng dài, khả năng tổ chức cũng kém.

"Sau khi U23 Jordan thua 1 bàn rồi 2 bàn, họ đá vội vàng. Đội bóng Tây Á tổ chức tấn công không bài bản, không phát huy được lợi thế về thể hình, thể lực.

Dù U23 Jordan sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhưng lại thi đấu dưới khả năng và phải nhận thất bại. Ngoài những hạn chế về chuyên môn, cũng có thể họ bị tâm lý sau khi nhận bàn thua sớm", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

"Sang hiệp 2, U23 Jordan chơi như không còn gì để mất, đá quyết liệt, nhưng không thể tạo nên sự khác biệt để có bàn thắng. Trong khi U23 Việt Nam thi đấu bình tĩnh, điểm đạm, các trung vệ tranh chấp tay đôi tốt, có kỹ năng, năng lực được thể hiện trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik có tổ chức tốt. Trước trận đấu, ông Kim tuyên bố lấy vé tứ kết cho thấy sự tự tin. U23 Việt Nam khi vào trận đã làm chủ cuộc chơi, khiến đối phương phải đá theo lối chơi của mình. Sự chủ động của các cầu thủ Việt Nam càng khiến đối thủ bế tắc", chuyên gia Phan Anh Tú phân tích.

Với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, U23 Việt Nam có sự khởi đầu rất thuận lợi tại VCk U23 châu Á 2026. Hai đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik là U23 Kyrgyzstan (21h ngày 9/1) và U23 Saudi Arabia (12/1). Theo đánh giá của chuyên gia Phan Anh Tú, Đình Bắc và các đồng đội sẽ còn chơi hay hơn nữa để chinh phục sân chơi châu lục.

"Điều quan trọng là các cầu thủ hồi phục thể lực thật nhanh, bên cạnh sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ. Đình Bắc, Hiểu Minh hay Lê Phát đều có thể chơi tốt hơn nữa", chuyên gia Phan Anh Tú khẳng định.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn