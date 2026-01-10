U23 Việt Nam có 5 lần liên tiếp tham dự VCK U23 châu Á, nhưng chưa bao giờ thắng được đối thủ vùng Trung Á. Cụ thể, U23 Việt Nam từng thua 1-2 trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết tại Thường Châu năm 2018 và tiếp tục thua đội bóng này với tỉ số 0-3 tại vòng bảng năm 2024.

Tuy nhiên, tối 9/1, thầy trò HLV Kim Sang Sik phá dớp toàn thua các đội vùng Trung Á khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1. Trận thắng quan trọng giúp Đình Bắc và các đồng đội rộng cửa vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam toàn thắng 2 trận vòng bảng. Ảnh: Ted Trần

Tính rộng ra, Việt Nam từng đánh bại Kyrgyzstan 1-0 tại Asiad 17 (năm 2014) và thắng đậm 3-0 trong trận giao hữu năm 2021. Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất tại Doha Cup 2023, U23 Việt Nam để thua đối thủ này trên chấm luân lưu sau khi hòa 0-0.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam toàn thắng hai trận đầu vòng bảng U23 châu Á, trước đó là thành tích dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn ở VCK U23 châu Á 2024. Khi đó, U23 Việt Nam thắng Kuwait 3-1 và Malaysia 2-0. Lần này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thậm chí còn đánh bại 2 đối thủ khó chơi của châu lục là U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Thắng 2 trận cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có kết quả ở vòng bảng tốt hơn các kỳ 2016, 2018, 2020 và 2022. Tuy nhiên, mục tiêu của U23 Việt Nam không chỉ là đi tiếp mà là vào sâu trong giải, thậm chí vượt qua kỳ tích Á quân của người tiền nhiệm Park Hang Seo.

