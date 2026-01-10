U23 Việt Nam hoàn tất cú đúp chiến thắng tại bảng A VCK U23 châu Á 2026 trước các đối thủ U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1). Đây là sự khởi đầu đẹp như mơ với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trong hành trình chinh phục sân chơi châu lục.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với U23 Kyrgyzstan, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và các Ủy viên BCH VFF gặp gỡ, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

VFF thưởng nóng U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Người đứng đầu VFF biểu dương tinh thần của toàn đội, đồng thời thay mặt Thường trực BCH VFF thưởng động viên thầy trò HLV Kim Sang Sik 600 triệu đồng. Trước đó, ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, VFF cũng đã thưởng đội 500 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, U23 Việt Nam nhận thưởng 1,1 tỉ đồng. Phía trước Đình Bắc và cá đồng đội là trận đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia, vào lúc 23h30 ngày 12/1.

U23 Việt Nam có 2 chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Ted Trần

Khuất Văn Khang chia sẻ cảm xúc: "Chiến thắng hôm nay chứng minh U23 Việt Nam nỗ lực từ phút đầu đến phút cuối. Chúng tôi có tinh thần chiến đấu tới cùng và không bỏ cuộc dù tỷ số ra sao. U23 Việt Nam vẫn còn trận kế tiếp gặp U23 Saudi Arabia ở cuối vòng bảng, và đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất".

