Chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 giúp U23 Việt Nam tiến rất gần tấm vé vào tứ kết.

Đáng chú ý, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ trang chủ FIFA.

Hình ảnh Văn Thuận được FIFA ví như Jude Bellingham (Ảnh chụp màn hình)

Trên fanpage FIFA World Cup, FIFA đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “Nói rằng…”, kèm theo hình ảnh Lê Văn Thuận ăn mừng bàn thắng theo phong cách dang tay quen thuộc của Jude Bellingham, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ châu Á, như một lời ngợi khen tinh tế dành cho khoảnh khắc bùng nổ của cầu thủ trẻ Việt Nam.

Trên sân, U23 Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động và gây sức ép đáng kể. Tuy nhiên, sau khi đứng vững, U23 Việt Nam tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số từ chấm 11m do công Văn Khang.

Dù bị gỡ hòa trước giờ nghỉ giải lao, đội bóng áo đỏ vẫn kiên trì và được đền đáp ở phút cuối với bàn thắng định đoạt trận đấu có dấu ấn của Văn Thuận, khi anh khiến đối phương phản lưới nhà.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa điểm số, mà còn đánh dấu bước tiến về hình ảnh và vị thế của U23 Việt Nam trên bản đồ bóng đá châu lục.

Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan:

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn