Chiều 8/1, U23 Việt Nam có buổi tập "tổng duyệt" chuẩn bị cho trận đấu với U23 Kyrgyzstan, lượt thứ 2 bảng A, VCK U23 châu Á 2026. Ở buổi tập này, thầy trò HLV Kim Sang Sik tập ở một sân mới cũng nằm trong tổ hợp sân King Abdullah Sports City Hall Stadium.

Lý do Đình Bắc và các đồng đội phải rời sang sân tập khác vì thời gian này Saudi Arabia tổ chức Siêu cúp Tây Ban Nha 2026, nên sân tập luyện cũ của U23 Việt Nam được dành cho các cầu thủ Barca tập luyện trước trận chung kết, nơi họ sẽ gặp Real Madrid, đội vừa đánh bại Atletico 2-1 tối ngày 8/1.

U23 Việt Nam phải chuyển sang tập sân khác. Ảnh: Ted Trần

Liên quan tới vấn đề lực lượng, HLV Kim Sang Sik cân nhắc rất kỹ về việc có sử dụng Thanh Nhàn ở trận U23 Việt Nam đối đầu với U23 Kyrgyzstan hay không.

Ở buổi tập chiều 8/1, U23 Việt Nam chào đón sự trở lại của Thanh Nhàn. Tiền đạo 22 tuổi không còn tập riêng với bác sỹ, lần đầu tập chung giáo án với các đồng đội. Điều này cũng có nghĩa tiền đạo sinh năm 2003 gần như hoàn toàn bình phục chấn thương.

Trong trường hợp Thanh Nhàn hoàn toàn sẵn sàng theo đánh giá của các bác sỹ, nhiều khả năng anh sẽ ra sân trong các phút cuối, vừa đủ để lấy lại cảm giác thi đấu.

U23 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A với 3 điểm, trong khi U23 Kyrgyzstan vừa thua 0-1 trước chủ nhà, hứa hẹn một trận đấu căng thẳng vào lúc 21h ngày 9/1.

