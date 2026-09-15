U23 Việt Nam nhỉnh hơn

Bất chấp việc tham dự Asiad 2026 với một đội hình không có các cầu thủ trên tuổi, cùng lúc thiếu vắng chẳng ít những gương mặt quan trọng, nhưng U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn so với U23 Kuwait.

Việc được đánh giá cao hơn so với đội bóng đến từ Tây Á không quá bất ngờ bởi U23 Việt Nam vừa có VCK U23 châu Á vô cùng thành công hồi đầu năm, trong khi U23 Kuwait còn không vượt qua được vòng loại.

U23 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 Kuwait

Xét về đối đầu, U23 Kuwait cũng từng phải nhận thất bại 1-3 trước U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024.

Bên cạnh đó, thành tích gần đây của U23 Việt Nam cũng tỏ rõ sự vượt trội, ổn định hơn so với đối thủ ở trận ra quân Asiad 2026. Do vậy, cửa để đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh lấy trọn 3 điểm ngày ra quân là khá cao.

Đừng áp lực, tất thắng

Bên cạnh chuyên môn, U23 Việt Nam bước vào Asiad 2026 với tư cách đội bóng từng giành hạng 3 giải U23 châu Á, nên rõ ràng sự kỳ vọng từ người hâm mộ và giới chuyên môn giành cho Lý Đức cùng các đồng đội thêm cao.

Người hâm mộ có quyền đòi hỏi các chàng trai áo đỏ ngoài kết quả là 3 điểm nhằm tiến gần hơn tấm vé tứ kết còn là một màn trình diễn khác biệt, đẳng cấp với lý do còn đó hơn một đội hình từng khiến cả châu Á trầm trồ tại Saudi Arabia hồi đầu năm.

Nhưng để chiến thắng vẫn cần sự tập trung cao nhất

Càng đáng nói hơn nếu nhìn lại kế hoạch ban đầu từng được tính toán theo hướng sử dụng lực lượng U21 cho sân chơi Asiad, xem giải đấu như một bước chuẩn bị cho SEA Games 2027.

Nhưng rồi thành công tại giải U23 châu Á khiến mọi thứ thay đổi. Một đội bóng vừa tạo dấu ấn ở sân chơi châu lục rõ ràng không thể đến Asiad chỉ để “học hỏi”. Vì thế, áp lực của U23 Việt Nam nằm ở chỗ ấy.

Tuy nhiên, việc HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều thời gian chuẩn bị so với các giải đấu trước chắc chắn là rào cản để U23 Việt Nam khó có thể chơi tốt như sự kỳ vọng lớn người hâm mộ.

Bên cạnh đó, việc thay đổi thời tiết, múi giờ… rõ ràng cũng là một rào cản, khiến U23 Việt Nam không thể đá “mượt mà” giống như tại VCK U23 châu Á 2026.

Vậy nên, một chiến thắng tối thiểu là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng để làm được điều đó, U23 Việt Nam cần phải cởi bỏ được áp lực tâm lý, là chính mình. Nếu đội chơi tập trung rất có thể sẽ tạo ra màn trình diễn đủ thuyết phục cũng như tiến gần hơn tấm vé vào tứ kết.