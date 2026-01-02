U23 Việt Nam rời Doha vào sáng 2/1, di chuyển tới Jeddah – thành phố nằm ở phía Tây Nam của Saudi Arabia. Chuyến bay từ Doha đến Jeddah kéo dài khoảng 2 tiếng.

Dự kiến Đình Bắc và các đồng đội hạ cánh xuống sân bay Jeddah vào lúc 12g30 (giờ địa phương). Từ sân bay về khách sạn, quãng đường di chuyển khoảng 20 phút. HLV Kim Sang Sik sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe của các cầu thủ cũng như quỹ thời gian trong ngày để quyết định việc đội có tiến hành tập luyện hay không. Trong trường hợp mọi điều kiện thuận lợi, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Jeddah vào lúc 18h30 cùng ngày.

U23 Việt Nam lên đường đi Saudi Arabia. Ảnh: VFF

Trong những ngày tập huấn tại Qatar, thời tiết tại Doha khá lạnh, dao động từ 11–18 độ C. Trong khi đó, thời tiết tại Jeddah được dự báo ấm hơn và phù hợp với điều kiện tập luyện, thi đấu của U23 Việt Nam, với nhiệt độ dao động từ 20–30 độ C.

Trước khi di chuyển sang địa điểm thi đấu tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có thời gian tập huấn tại Qatar và thi đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12 (thua 1-2). Trận đấu được đánh giá là cơ hội quan trọng để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ cũng như hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Liên quan tới chấn thương của Thanh Nhàn, hiện tiền đạo này vẫn cùng đội di chuyển sang Saudi Arabia. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi kỹ sức khỏe của anh trước khi có quyết định cuối cùng để HLV Kim Sang Sik chốt nhân sự U23 Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A, lần lượt đối đầu với U23 Jordan vào ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.