Trên trang FIFA World Cup (thuộc quản lý của FIFA), cơ quan này đăng tải bài tổng kết bằng hình ảnh năm 2025 đầy cảm xúc của bóng đá Việt Nam.

“Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam”, FIFA viết. Cùng với lời vinh danh đầy tự hào này với bóng đá Việt Nam, FIFA đăng tải những hình ảnh tiêu biểu của các đội tuyển Việt Nam trong năm 2025.

FIFA đăng tải những hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam.

Đầu tiên là hình ảnh tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Đây là danh hiệu mở đầu cho năm 2025 rất thành công của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tiếp đó là những hình ảnh ăn mừng chiến thắng cũng như lên ngôi vô địch của U22/U23 Việt Nam, tuyển futsal Việt Nam, hình ảnh Xuân Son trở lại ở trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bên cạnh những dấu ấn đặc biệt của bóng đá Việt Nam, FIFA cũng nhắc tới trận thua của tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bị trợ lý trọng tài "cướp" bàn thắng hợp lệ của Bích Thuỳ.

Bóng đá Việt Nam tự tin chinh phục các giải đấu lớn trong năm 2026. Ảnh: S.N

Năm 2025 bên cạnh thành công của U22/U23 Việt Nam, ĐTQG Việt Nam, 7 đội tuyển trẻ của Việt Nam cũng giành vé dự VCK châu Á 2026, cho thấy sự đầu tư và định hướng đúng đắn của VFF, cùng vai trò của các trung tâm, CLB...

Bước vào năm 2026, U23 Việt Nam là đội "lĩnh ấn tiên phong" với VCK U23 châu Á, khởi tranh từ ngày 6/1 tới. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tạo nên kỳ tích.